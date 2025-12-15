Ολυμπιακός Λευκωσίας: Ψυχή!

Με ψυχή, πάθος και αυταπάρνηση, ο Ολυμπιακός απέδειξε για ακόμη ένα παιχνίδι πόσο σπουδαίο σύνολο διαθέτει.

Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα ποδοσφαιριστές, κατάφερε να αποσπάσει πολύτιμη ισοπαλία 0-0 απέναντι στην ΑΕΛ. Μάλιστα, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θα μπορούσε ακόμη να φύγει νικητής από το ΓΣΠ!

Η συγκεκριμένη ισοπαλία έχει κέρδη που ξεπερνούν τον έναν βαθμό. Οι μαυροπράσινοι έδειξαν χαρακτήρα, συνοχή και πίστη στις δυνατότητές τους, στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά στη συνέχεια.

Με την αμυντική πειθαρχία, το ομαδικό πνεύμα και τη αποφασιστικότητα έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα: ο Ολυμπιακός δεν τα παρατά και θα παλέψει μέχρι τέλους για τους στόχους του.

Με 15 βαθμούς στο ενεργητικό του, μπορεί να απέχει μόλις τέσσερις βαθμούς από την προτελευταία θέση, αλλά την ίδια ώρα είναι σε πολύ κοντινή απόσταση και από τις προπορευόμενες ομάδες.

Και με τα στοιχεία που δείχνουν οι μαυροπράσινοι, περισσότερο κοιτάζουν προς τα πάνω και όχι το αντίθετο.