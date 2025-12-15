ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός Λευκωσίας: Ψυχή!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολυμπιακός Λευκωσίας: Ψυχή!

Η ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΛ έχει κέρδη που ξεπερνούν τον έναν βαθμό.

Με ψυχή, πάθος και αυταπάρνηση, ο Ολυμπιακός απέδειξε για ακόμη ένα παιχνίδι πόσο σπουδαίο σύνολο διαθέτει.

Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα ποδοσφαιριστές, κατάφερε να αποσπάσει πολύτιμη ισοπαλία 0-0 απέναντι στην ΑΕΛ. Μάλιστα, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θα μπορούσε ακόμη να φύγει νικητής από το ΓΣΠ!

Η συγκεκριμένη ισοπαλία έχει κέρδη που ξεπερνούν τον έναν βαθμό. Οι μαυροπράσινοι έδειξαν χαρακτήρα, συνοχή και πίστη στις δυνατότητές τους, στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά στη συνέχεια.

Με την αμυντική πειθαρχία, το ομαδικό πνεύμα και τη αποφασιστικότητα έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα: ο Ολυμπιακός δεν τα παρατά και θα παλέψει μέχρι τέλους για τους στόχους του.

Με 15 βαθμούς στο ενεργητικό του, μπορεί να απέχει μόλις τέσσερις βαθμούς από την προτελευταία θέση, αλλά την ίδια ώρα είναι σε πολύ κοντινή απόσταση και από τις προπορευόμενες ομάδες.

Και με τα στοιχεία που δείχνουν οι μαυροπράσινοι, περισσότερο κοιτάζουν προς τα πάνω και όχι το αντίθετο.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για δεύτερη σερί χρονιά κορυφαία τενίστρια η Σαμπαλένκα

Τένις

|

Category image

Ανησυχία με Ναν στον Παναθηναϊκό ενόψει Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Τα «κρύα ντους» τον πληγώνουν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Κριστιάνο Ρονάλντο η τελευταία ταινία Fast & Furious;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όνειρο του Σιμεόνε ο… απλησίαστος Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με 20΄ καθυστέρηση η έναρξη στο ΑΕΚ-Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βλέπει επιτέλους η Σάλκε το φως στο τέλος του τούνελ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προεδρικό τετ-α-τετ με χαμόγελα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και σηκώνει μανίκια ο Ροδάθα

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Έχει στο... περίμενε τον Λεβαντόφσκι που θέλει να ανανεώσει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχονται τα πάνω - κάτω στη Γιουνάιτεντ: Ο Αμορίμ ετοιμάζει αλλαγή σχηματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά από τέσσερις μήνες!

ΑΕΚ

|

Category image

Ανόρθωση: «Μόνοι μας απέναντι σε όλους σας!» - Παραθέτει 10 φάσεις ζητώντας δημόσια επεξήγηση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια με πέντε αλλαγές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη