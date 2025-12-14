ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πετρίδης: «Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει – Είναι εδώ και θα παραμείνει»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πετρίδης: «Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει – Είναι εδώ και θα παραμείνει»

Το παρών στο Fan Day του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο έδωσε ο Πρόδρομος Πετρίδης, στέλνοντας μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων μίλησε στην Cablenet, τονίζοντας πως παρά τις δυσκολίες και την πρόσφατη βαθμολογική απώλεια, ο σύλλογος στέκεται όρθιος και δεν πρόκειται να παραδοθεί.

Ο κ. Πετρίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη του κόσμου, υπογραμμίζοντας ότι η μαζική παρουσία στον Αρχάγγελο αποδεικνύει τη βαθιά σχέση που συνδέει τους φιλάθλους με την ομάδα, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ακόμη και όταν η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες εντός γηπέδου, ο κόσμος παραμένει εκεί.

Αναλυτικά:

«Ο ΑΠΟΕΛ είναι και θα είναι εδώ. Ο κόσμος ήρθε στον Αρχάγγελο παρόλο που εμείς χθες, σαν ομάδα, δεν του κάναμε το χατίρι να νικήσουμε και αυτό δείχνει πόσο αγαπά τον ΑΠΟΕΛ. Θέλω να επαναλάβω ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν θα λυγίσει σε καμία περίπτωση και αυτό είναι το μήνυμά μου σε όλους τους φιλάθλους μας».

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πετρίδης: «Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει – Είναι εδώ και θα παραμείνει»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η οικογένεια Ανιέλι απέρριψε πρόταση για εξαγορά της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος από την Ρεάλ Σοσιεδάδ ο Σέρχιο Φρανθίσκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάρτε, κύριοι, ένα βιβλίο...!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το Conference League είναι ιδανικό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Αποθέωση» για τον Ζαφείρη στην Πράγα

Ελλάδα

|

Category image

Η «μάχη» των ντέρμπι σε αριθμούς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Premier League (16η αγωνιστική): Επικίνδυνη έξοδος για την Σίτι στο Λονδίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευκαιρία να στείλει… μήνυμα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καταγγελία Φωτίου: «Με προπηλάκισαν και επιχείρησαν να με χτυπήσουν»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος αλλά ο πατέρας του»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κλειστά χαρτιά αλλά… μάλλον

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βαρύ πένθος στον Απόλλωνα - Απεβίωσε η μητέρα του Νίκου Κίρζη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Μόντε Μόρις έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού

EUROLEAGUE

|

Category image

Super League (14η αγωνιστική): Τα… φώτα στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη