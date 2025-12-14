Πετρίδης: «Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει – Είναι εδώ και θα παραμείνει»

Ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων μίλησε στην Cablenet, τονίζοντας πως παρά τις δυσκολίες και την πρόσφατη βαθμολογική απώλεια, ο σύλλογος στέκεται όρθιος και δεν πρόκειται να παραδοθεί.

Ο κ. Πετρίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη του κόσμου, υπογραμμίζοντας ότι η μαζική παρουσία στον Αρχάγγελο αποδεικνύει τη βαθιά σχέση που συνδέει τους φιλάθλους με την ομάδα, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ακόμη και όταν η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες εντός γηπέδου, ο κόσμος παραμένει εκεί.

Αναλυτικά:

«Ο ΑΠΟΕΛ είναι και θα είναι εδώ. Ο κόσμος ήρθε στον Αρχάγγελο παρόλο που εμείς χθες, σαν ομάδα, δεν του κάναμε το χατίρι να νικήσουμε και αυτό δείχνει πόσο αγαπά τον ΑΠΟΕΛ. Θέλω να επαναλάβω ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν θα λυγίσει σε καμία περίπτωση και αυτό είναι το μήνυμά μου σε όλους τους φιλάθλους μας».