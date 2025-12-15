Κυπριανίδης για Λαΐφη: «Ύβρις δεν πρέπει να είναι» - «Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει, κόκκαλα τσακίζει»

Αρκετή σκόνη σήκωσε η διαιτησία του Κωνσταντίνου Φωτίου στο παιχνίδι ΑΠΟΕΛ – Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ και η αποβολή του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Ο πρώην διεθνής διαιτητής και αναλυτής επίμαχων φάσεων, Γιαννάκης Κυπριανίδης, σχολιάζοντας στον Supersport 104 τις αμφισβητούμενες φάσεις της αναμέτρησης, ανέφερε ότι δεν μπορεί να εκφράσει άποψη για την αποβολή του Λαίφη αφού δεν ξέρει τι ακριβώς είπε στον διαιτητή ο άσος του ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά:

«Μία φάση στο 45ο λεπτό κατά πόσο ο τερματοφύλακας της Krassava πήρε τα πόδια και μετά την μπάλα, όχι. Φαίνεται ότι παίρνει καθαρά την μπάλα και μέσα από τα χέρια του που είχε την μπάλα, ήρθε και κόντραρε ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ που δεν θεωρείται παράβαση. Από τη στιγμή που τα χέρια του τερματοφύλακα είναι πάνω στην μπάλα θεωρείται κατοχή και δεν δικαιούσαι να τον μαρκάρεις πάνω στην μπάλα. Σωστά δεν δόθηκε οποιαδήποτε παράβαση».

«Η φάση στο 90+3’ όπου ζήτησε χέρι ο ΑΠΟΕΛ. Όπως φαίνεται, καθαρά το χέρι του παίκτη είναι πίσω από το σώμα και πηγαίνει η μπάλα να το βρίσκει. Δεν υπάρχει παράβαση. Η μπάλα πάει πάνω στο χέρι του».

«Αυτοί που ξέρουν τι έγινε είναι ο Λαΐφης, ο Φωτίου και αυτά που θα γράψει στον φύλλο αγώνος. Εγώ βλέπω τον Λαΐφη να διαμαρτύρεται, τώρα τι του είπε, θα μου πεις διαμαρτυρήθηκε, ωραία, ως ένα σημείο. Εξαρτάται και πώς χρησιμοποίησε τη γλώσσα, τη διαμαρτυρία. Υπάρχουν ρήματα σκληρά, υπάρχουν ρήματα ελαφριά που μπορείς να προφέρεις και να διαμαρτυρηθείς. Υπάρχουν και τα γαλλικά που λέμε, δεν ξέρουμε. Πάντως, ύβρις δεν πρέπει να είναι. Διότι στη δεύτερη περίπτωση αν ήταν ύβρις θα ήταν κόκκινη απευθείας».

Σε ερώτηση αν είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι ο διαιτητής πρέπει να παίζει με τη ψυχολογία του παιχνιδιού, ανέφερε: «Μπορούσε, να το διαχειριστεί. Είπαμε δεν ξέρουμε τι λέχθηκε. Πώς μπορώ εγώ τώρα... Η γλώσσα, λένε, κόκκαλα δεν έχει, κόκκαλα τσακίζει, δεν ξέρουμε πώς εκφράστηκε...».