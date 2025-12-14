Μικροί και μεγάλοι κοντά στους πρωταγωνιστές του ΑΠΟΕΛ

Παρά την πίκρα και την απογοήτευση που άφησε το αποτέλεσμα με την Ε.Ν. Ύψωνα, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ έδωσε δυναμικό παρών στο προπονητικό κέντρο του Αρχάγγελου.

Στο πλαίσιο του Fan Day, οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων και ιδιαίτερα τα παιδιά βρέθηκαν κοντά στην ομάδα. Οι μικροί ΑΠΟΕΛίστες είχαν την τιμητική τους, καθώς φωτογραφήθηκαν με τους ποδοσφαιριστές και εξασφάλισαν αυτόγραφα από τα είδωλά τους, σε ένα κλίμα ζεστό και οικογενειακό.

Παρά τα αρνητικά συναισθήματα από το τελευταίο αποτέλεσμα, η παρουσία του κόσμου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που συνδέει την ομάδα με τους φιλάθλους των γαλαζοκιτρίνων!