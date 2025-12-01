Λαΐφης: «Στα τελευταία παιχνίδια παρουσιαστήκαμε κατώτεροι των δυνατοτήτων μας, η υπόσχεση που μπορώ να δώσω...»

Διαβάστε όσα έγραψε στη σελίδα του ο διεθνής στόπερ:

«Κανένας ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ δεν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, με άλλο σκοπό πέραν του να δώσει το 100% των δυνατοτήτων του, για να κερδίσει η ομάδα του. Στους τελευταίους αγώνες παρουσιαστήκαμε κατώτεροι και των δυνατοτήτων μας και των προσδοκιών του κόσμου μας. Ζούμε και παλεύουμε ως ομάδα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Η υπόσχεση που μπορώ να δώσω ως αρχηγός του ΑΠΟΕΛ είναι ότι από τον επόμενο αγώνα με τον Άρη, πρέπει και θα δώσουμε τα πάντα για τους 3 βαθμούς. Εμείς στον αγωνιστικό χώρο και ο κόσμος στις κερκίδες. Αυτός είναι ο δρόμος, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».