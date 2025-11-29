Κούτσακος: «Παίζω και για τη φανέλα και για τον κόσμο, από μικρός είμαι σε αυτή την ομάδα»

Ο Νικόλας Κούτσακος, ο οποίος λύτρωσε με το γκολ του τον ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι με την Ανόρθωση (1-1), δήλωσε μετά το τέλος του ματς:

«Δεν ήταν η εμφάνιση ούτε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δεν δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια. Να δούμε τα λάθη, να δουλέψουμε και να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Παίζω και για τη φανέλα και για τον κόσμο, από μικρός είμαι σε αυτή την ομάδα. Ο κόσμος να συνεχίζει να μας πιστεύει και θα είμαστε καλύτεροι στην συνέχεια».