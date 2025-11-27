Συνεχίζει αήττητος στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα η αυλαία της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Α΄Κατηγορίας Futsal.

Ο πρωτοπόρος και αήττητος ΑΠΟΕΛ νίκησε 6-2 τον Απόλλωνα στο Λευκόθεο και έφτασε στους 20 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ πήρε διπλό επί της ΕΝ Λατσιών και με 15 βαθμούς είναι στην 4η θέση..

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 27.11.2025

ΑΠΟΕΛ - Απόλλωνας 6-2

ΕΝ Λατσιών - ΑΕΛ 2-13

Παρασκευή 28.11.2025

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Ελπίδα Αστρομερίτη

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας - Αραράτ

20:30 Αθηαίνου AC - SKYLINK ΑΕΚ

Αρχές της επόμενης εβδομάδα θα ακολουθήσει η 9η αγωνιστική και το πρόγραμμα της Δευτέρας 01.12.2025 περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΑΕΛ - Δόξα Παλαιομετόχου, Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια, SKYLINK ΑΕΚ - ΕΝ Λατσιών και την Τρίτη 02.12.2025 θα γίνουν οι αγώνες Αραράτ - ΑΠΟΕΛ (απευθείας από τη Cytavision) και Απόλλωνας - Αθηαίνου AC.