ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχίζει αήττητος στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συνεχίζει αήττητος στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα η αυλαία της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Α΄Κατηγορίας Futsal.

Ο πρωτοπόρος και αήττητος ΑΠΟΕΛ νίκησε 6-2 τον Απόλλωνα στο Λευκόθεο και έφτασε στους 20 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ πήρε διπλό επί της ΕΝ Λατσιών και με 15 βαθμούς είναι στην 4η θέση..

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 27.11.2025

ΑΠΟΕΛ - Απόλλωνας 6-2

ΕΝ Λατσιών - ΑΕΛ 2-13

Παρασκευή 28.11.2025

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Ελπίδα Αστρομερίτη

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας - Αραράτ

20:30 Αθηαίνου AC - SKYLINK ΑΕΚ

Αρχές της επόμενης εβδομάδα θα ακολουθήσει η 9η αγωνιστική και το πρόγραμμα της Δευτέρας 01.12.2025 περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΑΕΛ - Δόξα Παλαιομετόχου, Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια, SKYLINK ΑΕΚ - ΕΝ Λατσιών και την Τρίτη 02.12.2025 θα γίνουν οι αγώνες Αραράτ - ΑΠΟΕΛ (απευθείας από τη Cytavision) και Απόλλωνας - Αθηαίνου AC.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Το 0-0 της ΑΕΚ με τη Ριέκα

ΑΕΚ

|

Category image

«Μιλώντας για τον διαιτητή…»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Conference League: Ψηλά η ΑΕΚ, σε προνομιούχα θέση και η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκολ-όνειρο ο Καρέτσας, η Λιόν διέσυρε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Τα δεδομένα στο Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία και ξανά στο... κόλπο

Ελλάδα

|

Category image

«Ιταλική» υπόθεση με γκολάρα Καλάμπρια και νίκη 2-1 για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Mόνο η ΑΕΚ ανάμεσα σε 108 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άντεξε και στην Κροατία η ΑΕΚ και διατηρείται στην πρώτη οκτάδα του Conference League

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα έγιναν στο Ομόνοια-Ντιναμό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Φοβερή γκολάρα από τον Καρέτσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκίνηση με την παρουσία του Ακίλε Πολονάρα στο γήπεδο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει αήττητος στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Όλη η ιστορία της ΑΕΚ σε ένα πανό στην Κροατία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο ΓΣΠ ο Ανδρόνικος Κακουλλής

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Όμορφος συνδυασμός στο πέναλτι, πανέμορφο το δεύτερο γκολ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη