Συνεχίζει αήττητος στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα η αυλαία της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Α΄Κατηγορίας Futsal.
Ο πρωτοπόρος και αήττητος ΑΠΟΕΛ νίκησε 6-2 τον Απόλλωνα στο Λευκόθεο και έφτασε στους 20 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ πήρε διπλό επί της ΕΝ Λατσιών και με 15 βαθμούς είναι στην 4η θέση..
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 27.11.2025
ΑΠΟΕΛ - Απόλλωνας 6-2
ΕΝ Λατσιών - ΑΕΛ 2-13
Παρασκευή 28.11.2025
20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Ελπίδα Αστρομερίτη
20:00 Ομόνοια Λευκωσίας - Αραράτ
20:30 Αθηαίνου AC - SKYLINK ΑΕΚ
Αρχές της επόμενης εβδομάδα θα ακολουθήσει η 9η αγωνιστική και το πρόγραμμα της Δευτέρας 01.12.2025 περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΑΕΛ - Δόξα Παλαιομετόχου, Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια, SKYLINK ΑΕΚ - ΕΝ Λατσιών και την Τρίτη 02.12.2025 θα γίνουν οι αγώνες Αραράτ - ΑΠΟΕΛ (απευθείας από τη Cytavision) και Απόλλωνας - Αθηαίνου AC.