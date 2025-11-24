Αγωνία για Πιέρο

Ανησυχία επικρατεί στον ΑΠΟΕΛ σχετικά με τον τραυματισμό του Πιέρου Σωτηρίου, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το χθεσινό ντέρμπι με την ΑΕΛ.

Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητικό τομογράφο, οπόταν θα φανεί η πραγματική έκταση του προβλήματός του.

Μπορεί να γίνονται διάφορες εκτιμήσεις για τις ενοχλήσεις που νιώθει, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα με βεβαιότητα πριν υποβληθεί σε εξετάσεις.