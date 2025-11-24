Γι΄αυτό αποβλήθηκε ο Ελευθερίου

Στην ανακοίνωσή της η ΑΕΛ, καταγράφει λεπτομερώς τα παράπονα της (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ). Μεταξύ άλλων βάλλει κατά του 4ου διαιτητή Νικόλα Λιοτατή… Η αποβολή του Γιώργου Ελευθερίου προς το τέλος του αγώνα ωστόσο, ήταν αυτή που προκάλεσε ερωτηματικά. Ο βοηθός προπονητής του Μαρτίνς, ο οποίος στο ντέρμπι της Κυριακής ήταν στον πάγκο ως πρώτος, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα διότι κατευθύνθηκε προς το πέταλο μαζί με τους παίκτες και τον κόσμο για να πανηγυρίσουν το νικητήριο γκολ.

Το σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης της ΑΕΛ αναφέρει:

«Επιπροσθέτως, η αποβολή του πρώτου προπονητή μας κ. Γιώργου Ελευθερίου για πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη του 2ου γκολ, ενώ υφίστατο η δυνατότητα διαχείρισης με επίσημη παρατήρηση ή κίτρινη κάρτα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, επιβεβαιώνει την αδυναμία του να διαχειριστεί ορθά πειθαρχικές διαδικασίες ακόμη και από τη θέση του 4ου διαιτητή. Η συνεχής επανεμφάνιση αμφιλεγόμενων και ακατάλληλων ενεργειών του κ. Λιοτατή στους αγώνες της ΑΕΛ δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την ανεπάρκεια του να οριστεί σε παιχνίδια της ομάδας μας. Από σήμερα, κάθε παρουσία του σε αγώνα της ΑΕΛ θα θεωρείται ανεπιθύμητη και οποιοσδήποτε μελλοντικός ορισμός του δεν θα γίνεται αποδεκτός»

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που στην ΑΕΛ είναι πολύ έντονοι με την αντιμετώπιση που τυγχάνουν από τη διαιτησία. Στη προκειμένη, θα προχωρήσουν σε καταγγελία:

«Τονίζεται ότι η διαιτητική ομάδα του χθεσινού αγώνα θα καταγγελθεί σε όλα τα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου»