ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γι΄αυτό αποβλήθηκε ο Ελευθερίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γι΄αυτό αποβλήθηκε ο Ελευθερίου

Στην ΑΕΛ εκφράζουν τα έντονα παράπονα τους για τη διαιτησία του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ το οποίο βρήκε νικήτρια την ομάδα της Λεμεσού με φοβερή ανατροπή στο 90+6΄.

Στην ανακοίνωσή της η ΑΕΛ, καταγράφει λεπτομερώς τα παράπονα της (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ). Μεταξύ άλλων βάλλει κατά του 4ου διαιτητή Νικόλα Λιοτατή… Η αποβολή του Γιώργου Ελευθερίου προς το τέλος του αγώνα ωστόσο, ήταν αυτή που προκάλεσε ερωτηματικά. Ο βοηθός προπονητής του Μαρτίνς, ο οποίος στο ντέρμπι της Κυριακής ήταν στον πάγκο ως πρώτος, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα διότι κατευθύνθηκε προς το πέταλο μαζί με τους παίκτες και τον κόσμο για να πανηγυρίσουν το νικητήριο γκολ. 

Το σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης της ΑΕΛ αναφέρει:

«Επιπροσθέτως, η αποβολή του πρώτου προπονητή μας κ. Γιώργου Ελευθερίου για πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη του 2ου γκολ, ενώ υφίστατο η δυνατότητα διαχείρισης με επίσημη παρατήρηση ή κίτρινη κάρτα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, επιβεβαιώνει την αδυναμία του να διαχειριστεί ορθά πειθαρχικές διαδικασίες ακόμη και από τη θέση του 4ου διαιτητή. Η συνεχής επανεμφάνιση αμφιλεγόμενων και ακατάλληλων ενεργειών του κ. Λιοτατή στους αγώνες της ΑΕΛ δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την ανεπάρκεια του να οριστεί σε παιχνίδια της ομάδας μας. Από σήμερα, κάθε παρουσία του σε αγώνα της ΑΕΛ θα θεωρείται ανεπιθύμητη και οποιοσδήποτε μελλοντικός ορισμός του δεν θα γίνεται αποδεκτός»

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που στην ΑΕΛ είναι πολύ έντονοι με την αντιμετώπιση που τυγχάνουν από τη διαιτησία. Στη προκειμένη, θα προχωρήσουν σε καταγγελία: 

«Τονίζεται ότι η διαιτητική ομάδα του χθεσινού αγώνα θα καταγγελθεί σε όλα τα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου»

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους φιλικούς αγώνες με το Λουξεμβούργο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Στη Μαδέιρα, μετά το Μουντιάλ, ο γάμος Ρονάλντο με Χεορχίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποκάλυψη Σκορδή για τις καταγγελίες Παπασταύρου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τιμήθηκε για την προσφορά της στο Αθλητικό Μουσείο «Νενικήκαμεν» η Κάλλη Χατζηιωσήφ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αγωνία για Πιέρο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαλένθια, Γαλατασαράι και Γουλβς για τον Μανδά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μακρής: Ο πιστός στρατιώτης της ΑΕΛ, που είναι περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκληρή κριτική στον Τσάμπι Αλόνσο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οτσόα: Το λες και απάντηση

ΑΕΛ

|

Category image

Γι΄αυτό αποβλήθηκε ο Ελευθερίου

ΑΕΛ

|

Category image

Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Σέρχιο Ράμος η Μοντερέι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωνές για απόλυση Μανόλο στον Άρη, επειδή πήγε στο πέταλο της Αγιά Σοφιάς!

Ελλάδα

|

Category image

Έκανε αρκετά πράγματα για να κερδίσει στο «Αλφαμέγα» η Ομόνοια;

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η τέχνη του αουτσάιντερ

ΑΕΛ

|

Category image

Κληρώσεις Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη