ΑΠΟΕΛ/ΑΕΛ: Τι είπε ο Κυπριανίδης για τη φάση που «σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να θεωρηθεί πέναλτι»

Δημοσιευτηκε:

ΑΠΟΕΛ/ΑΕΛ: Τι είπε ο Κυπριανίδης για τη φάση που «σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να θεωρηθεί πέναλτι»

Τα όσα ανέφερε ο Γιαννάκης Κυπριανίδης για το πέναλτι της ΑΕΛ.

Μπορεί ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, να έκρινε ως λανθασμένη την απόφαση του διαιτητή Παναγιώτη Χατζηγεωργίου να σφυρίξει πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ στο 58ο λεπτό, ωστόσο o πρώην διεθνής διαιτητής και αναλυτής επίμαχων φάσεων, Γιαννάκης Κυπριανίδης, έχει αντίθετη άποψη.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας τις αποφάσεις του Κύπριου ρέφερι στον Supersport 104, είπε: «Στο πέναλτι που πήρε η ΑΕΛ και με τα χέρια, με το σώμα από πίσω πιέζει τον παίκτη, και κάτω στα πόδια, αφού δεν έπαιξε μπάλα, έπαιξε τα πόδια κάτω χαμηλά. Μπορεί να ήταν άθελά του, στον βηματισμό του ο Ρόσα πάνω στο Σινγκ, αλλά έγινε παράβαση και γι’ αυτό βλέπουμε ότι ούτε το VAR επενέβη για να διορθώσει».

Θυμίζουμε ότι ο Ουρουγουανός προπονητής του ΑΠΟΕΛ, δήλωσε τα ακόλουθα για τη φάση, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα: «Μου είναι πολύ δύσκολο να σχολιάζω τους διαιτητές αλλά βλέπω ότι πολλοί διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Αυτό σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να θεωρηθεί πέναλτι».

 

Διαβαστε ακομη