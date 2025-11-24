Σκληρή κριτική στον Τσάμπι Αλόνσο!

Στην πρώτη του, πραγματικά, δύσκολη περίοδο, της θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Τσάμπι Αλόνσο. Οι «μερένχες» για τρίτο διαδοχικό ματς, παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και χωρίς ιδέες και έπειτα από την ήττα στο Λίβερπουλ και τη «λευκή» ισοπαλία στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο, από τύχη, δεν ηττήθηκαν στην έδρα της Έλτσε το βράδυ της Κυριακής (23/11) μένοντας στο 2-2.

Οι Μαδριλένοι, μπορεί να παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας στη La Liga, ωστόσο ο προπονητής τους, μπήκε στο... στόχαστρο των ισπανικών ΜΜΕ.

Την πιο... σκληρή κριτική, ο Αλόνσο, την εισέπραξε από τον Ρομπέρτο Γκόμες, της «Tribu», φιλικά προσκείμενης εφημερίδας, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπανός δημοσιογράφος, ανέδειξε όλες τις αστοχίες του 43χρονου τεχνικού λέγοντας:

«Τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, τρία ήττα, τρία άσχημα συναισθήματα... ο Τσάμπι Αλόνσο δεν πρόκειται να πάρει το χριστουγεννιάτικο μπόνους του. Αυτό που συνέβη χθες δεν ήταν απλώς σοβαρό, ήταν εξαιρετικά σοβαρό».

Συμπληρώνοντας ανέφερε: «Πλήρης αποσύνδεση μεταξύ της ομάδας και του προπονητή, Ακούστε όσους από εσάς λέτε ότι οι παίκτες δεν τον ακούν ή προσπαθούν να τον υπονομεύσουν. Το πρόβλημα είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα».

