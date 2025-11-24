ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Σέρχιο Ράμος η Μοντερέι

Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Σέρχιο Ράμος η Μοντερέι

Ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Σεβίλη τον Ιούνιο του 2024, ο 38χρονος Σέρχιο Ράμος μίλησε με πολλές ομάδες και τελικά αποφάσισε να κάνει την έκπληξη και να συνεχίσει, από τον περασμένο Φεβρουάριο την καριέρα του στο Μεξικό.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, φορώντας τη φανέλα με το Νο 93, έχει κάνει καλές εμφανίσεις με τη νέα του ομάδα, έχοντας 23 συμμετοχές, όλες στη βασική ενδεκάδα της Μοντερέι. Η διοίκηση του συλλόγου έχει μείνει ικανοποιημένη από τις εμφανίσεις του βετεράνου στόπερ και σκοπεύει να τού προσφέρει νέο συμβόλαιο, καθώς το τωρινό λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, όπως σχετικά αναφέρει το «ESPN».

«Ναι θέλουμε ο Σέρχιο να μείνει στην ομάδα και την επόμενη σεζόν. Είναι μαχητής, δίνει τα πάντα σε κάθε αγώνα και οι φίλαθλοι μας τον λατρεύουν. Θα κάνουμε τα πάντα για να μείνει στην ομάδα», τόνισε σχετικά ο πρόεδρος του μεξικάνικου συλλόγου, Χοσέ Αντόνιο Νοριέγκα.

