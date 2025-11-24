ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα Σαλαμίνα: «Τα παράπονα και οι ενστάσεις του σωματείου μας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Αστυνομική Διεύθυνση»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα Σαλαμίνα: «Τα παράπονα και οι ενστάσεις του σωματείου μας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Αστυνομική Διεύθυνση»

Ανακοίνωση από τους ερυθρόλευκους.

Ανακοίνωση από τη Νέα Σαλαμίνα αναφορικα΄με τα όσα έγιναν στο τελευταίο παιχνίδι:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ επιθυμεί να προβεί σε μια τελική τοποθέτηση αναφορικά με τα όσα διαδραματίστηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ομόνοια 29Μ και να επανατονίσει τα ακόλουθα:

1.Από την πρώτη κιόλας σύσκεψη με την Αστυνομία, εκφράσαμε έντονες αντιδράσεις και σαφείς αντιρρήσεις σχετικά με τον τρόπο διαχωρισμού της κερκίδας και τη διάθεση προς το σωματείο μας ενός εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού θέσεων, κατά παράβαση του δικαιώματος για το 10% της χωρητικότητας. Παρά τις προσπάθειες και της Ομόνοιας 29Μ, δεν κατέστη δυνατό να γίνει αποδεκτή από την Αστυνομία μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη λύση. 

2.Ευχαριστούμε θερμά την Ομόνοια 29Μ για τη συνεργασία και τη θετική στάση που επέδειξε, καθώς και για την παραχώρηση 50 τιμητικών εισιτηρίων, τα οποία μας επέτρεψαν να εξυπηρετήσουμε συνταξιούχους και παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας – ανθρώπους που στηρίζουν τη Νέα Σαλαμίνα ανελλιπώς σε κάθε παιχνίδι. 

3.Παρά το έντονο ενδιαφέρον και την αγωνιστική ένταση, λόγω της διακύμανσης του σκορ, όλα κύλησαν ομαλά. Δεν σημειώθηκε το παραμικρό επεισόδιο από τους φιλάθλους των δύο ομάδων. Η συμπεριφορά αυτή τιμά ιδιαίτερα όλους τους παρευρισκόμενους και αναδεικνύει το πραγματικό πνεύμα του αθλητισμού. 

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε ότι τα παράπονα και οι ενστάσεις του σωματείου μας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Αστυνομική Διεύθυνση. Τονίζουμε δε πως δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ξανά αποφάσεις που στερούν από το φίλαθλο κοινό μας το δικαίωμα να παρακολουθεί την ομάδα του με άνεση και ασφάλεια. Το θέμα για εμάς θεωρείται λήξαν και δεν θα επανέλθουμε ξανά επ’ αυτού».

 

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γι΄αυτό αποβλήθηκε ο Ελευθερίου

ΑΕΛ

|

Category image

Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Σέρχιο Ράμος η Μοντερέι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωνές για απόλυση Μανόλο στον Άρη, επειδή πήγε στο πέταλο της Αγιά Σοφιάς!

Ελλάδα

|

Category image

Έκανε αρκετά πράγματα για να κερδίσει στο «Αλφαμέγα» η Ομόνοια;

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η τέχνη του αουτσάιντερ

ΑΕΛ

|

Category image

Κληρώσεις Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Σούπερ ντέρμπι για τη φάση των «16», μία τοπική «σύγκρουση» και ανοικτό παράθυρο για ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα και στο πλάνο του Καρσέδο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα: «Τα παράπονα και οι ενστάσεις του σωματείου μας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Αστυνομική Διεύθυνση»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το 500ό ματς του Πέτρου Μάνταλου

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε ΕΝΥ-Ακρίτας & Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Φανούριος: Ο βοηθός διαιτητή, ο Φαμπιάνο και οι φίλοι της Ομόνοιας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοίνωση ΑΕΛ για τη διαιτησία του ντέρμπι: «Δύο κόκκινες σε Μπρόρσον - Πιέρο, κανένα πέναλτι στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

Γιατί σίγησαν τα κανόνια της Ομόνοιας για δεύτερη φορά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν το Κουν(άει) από τα γκολπόστ, αλλά «απειλείται» από τις κίτρινες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη