Νέα Σαλαμίνα: «Τα παράπονα και οι ενστάσεις του σωματείου μας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Αστυνομική Διεύθυνση»

Ανακοίνωση από τη Νέα Σαλαμίνα αναφορικα΄με τα όσα έγιναν στο τελευταίο παιχνίδι:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ επιθυμεί να προβεί σε μια τελική τοποθέτηση αναφορικά με τα όσα διαδραματίστηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ομόνοια 29Μ και να επανατονίσει τα ακόλουθα:

1.Από την πρώτη κιόλας σύσκεψη με την Αστυνομία, εκφράσαμε έντονες αντιδράσεις και σαφείς αντιρρήσεις σχετικά με τον τρόπο διαχωρισμού της κερκίδας και τη διάθεση προς το σωματείο μας ενός εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού θέσεων, κατά παράβαση του δικαιώματος για το 10% της χωρητικότητας. Παρά τις προσπάθειες και της Ομόνοιας 29Μ, δεν κατέστη δυνατό να γίνει αποδεκτή από την Αστυνομία μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη λύση.

2.Ευχαριστούμε θερμά την Ομόνοια 29Μ για τη συνεργασία και τη θετική στάση που επέδειξε, καθώς και για την παραχώρηση 50 τιμητικών εισιτηρίων, τα οποία μας επέτρεψαν να εξυπηρετήσουμε συνταξιούχους και παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας – ανθρώπους που στηρίζουν τη Νέα Σαλαμίνα ανελλιπώς σε κάθε παιχνίδι.

3.Παρά το έντονο ενδιαφέρον και την αγωνιστική ένταση, λόγω της διακύμανσης του σκορ, όλα κύλησαν ομαλά. Δεν σημειώθηκε το παραμικρό επεισόδιο από τους φιλάθλους των δύο ομάδων. Η συμπεριφορά αυτή τιμά ιδιαίτερα όλους τους παρευρισκόμενους και αναδεικνύει το πραγματικό πνεύμα του αθλητισμού.

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε ότι τα παράπονα και οι ενστάσεις του σωματείου μας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Αστυνομική Διεύθυνση. Τονίζουμε δε πως δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ξανά αποφάσεις που στερούν από το φίλαθλο κοινό μας το δικαίωμα να παρακολουθεί την ομάδα του με άνεση και ασφάλεια. Το θέμα για εμάς θεωρείται λήξαν και δεν θα επανέλθουμε ξανά επ’ αυτού».