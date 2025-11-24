Ανακοίνωση ΑΕΛ για τη διαιτησία του ντέρμπι: «Δύο κόκκινες σε Μπρόρσον - Πιέρο, κανένα πέναλτι στον ΑΠΟΕΛ»

Αναλυτικά όσα σημειώνουν στην ομάδα της Λεμεσού:

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού επιθυμεί να τοποθετηθεί θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για το επίπεδο της διαιτησίας κατά τον χθεσινό αγώνα. Δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε σκοπιμότητα ή πρόθεση, ωστόσο η συνολική εικόνα της διαιτητικής ομάδας ανέδειξε σαφή αδυναμία στη σωστή εφαρμογή των κανονισμών και χαμηλό επίπεδο διαιτητικής επάρκειας. Το αγωνιστικό επίπεδο του κυπριακού πρωταθλήματος έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις ομάδες να επενδύουν σε τεχνικό επιτελείο, υποδομές και ποδοσφαιριστές υψηλότερων απαιτήσεων. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο η διαιτησία να ακολουθήσει την ίδια πορεία εξέλιξης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προσδοκίες του αθλήματος.

Ενδεικτική της αδυναμίας σωστής εφαρμογής των κανονισμών κατά την διάρκεια του ψεσινού αγώνα, ανάμεσα σε άλλα, ήταν:

Η μη αποβολή του ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ Μπρόνσον, ο οποίος ήταν ήδη χρεωμένος με κίτρινη κάρτα και υπέπεσε σε δύο ξεκάθαρες παραβάσεις που προβλέπουν τιμωρία κίτρινης κάρτας.

Η μη απονομή κόκκινης κάρτας στον ποδοσφαιριστή Πιέρο Σωτηρίου για εκτός φάσης χτύπημα στο κεφάλι, μια ενέργεια που επέφερε τραυματισμό του ποδοσφαιριστή μας Ντούσαν Στεφάνοβιτς.

Ο καταλογισμός πέναλτι υπέρ του ΑΠΟΕΛ, χωρίς να υφίσταται επαφή στη συγκεκριμένη φάση, κάτι που δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς ως προς την ακρίβεια της διαιτητικής εκτίμησης.

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή αναφορά επιβάλλεται να γίνει για τον 4ο διαιτητή κ. Νικόλα Λιοτατή του οποίου η συμπεριφορά και οι αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά την αδυναμία του να ανταποκριθεί στον θεσμικό του ρόλο. Η αποβολή του βοηθού προπονητή μας Πάολο Μοντέιρο για διαμαρτυρίες στον καταλογισμό του πέναλτι υπέρ του ΑΠΟΕΛ, την ώρα που σε ανάλογη κατάσταση στον πάγκο της αντίπαλης ομάδας δεν υπήρξε οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους του, συνιστά επιλεκτική και μη ισότιμη εφαρμογή κανονισμών. Επιπροσθέτως, η αποβολή του πρώτου προπονητή μας κ. Γιώργου Ελευθερίου για πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη του 2ου γκολ, ενώ υφίστατο η δυνατότητα διαχείρισης με επίσημη παρατήρηση ή κίτρινη κάρτα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, επιβεβαιώνει την αδυναμία του να διαχειριστεί ορθά πειθαρχικές διαδικασίες ακόμη και από τη θέση του 4ου διαιτητή. Η συνεχής επανεμφάνιση αμφιλεγόμενων και ακατάλληλων ενεργειών του κ. Λιοτατή στους αγώνες της ΑΕΛ δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την ανεπάρκεια του να οριστεί σε παιχνίδια της ομάδας μας. Από σήμερα, κάθε παρουσία του σε αγώνα της ΑΕΛ θα θεωρείται ανεπιθύμητη και οποιοσδήποτε μελλοντικός ορισμός του δεν θα γίνεται αποδεκτός.

Παράλληλα, εφόσον οι αρμόδιοι φορείς που τον αξιολογούν και τον ορίζουν δεν αναγνωρίζουν ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για συμμετοχή σε αγώνες Α’ κατηγορίας, τότε το ζήτημα πλέον αφορά ευρύτερα την ηγεσία της κυπριακής διαιτησίας και τις διαδικασίες αξιολόγησης και ορισμού. Θεωρούμε ότι απαιτείται άμεση και ουσιαστική αναθεώρηση των πρακτικών που ακολουθούνται, με στόχο τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπιστίας του θεσμού.

Η ΑΕΛ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προάσπιση του fair play και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του κυπριακού ποδοσφαίρου με πλήρη σεβασμό στους θεσμούς και στο άθλημα. Αναμένουμε από τους αρμόδιους φορείς να επιδείξουν την απαιτούμενη θεσμική σοβαρότητα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η ισονομία και ο σεβασμός προς όλες τις ομάδες. Τονίζεται ότι η διαιτητική ομάδα του χθεσινού αγώνα θα καταγγελθεί σε όλα τα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού