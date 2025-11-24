Έκανε αρκετά πράγματα για να κερδίσει στο «Αλφαμέγα» η Ομόνοια;

Μία λογική δήλωση καθώς οι πράσινοι ηττήθηκαν δίκαια στη Λεμεσό σ΄ένα παιχνίδι που δεν ήταν κατά κράτος ανώτεροι από τον αντίπαλο, όπως συνήθισαν να παρουσιάζονται φέτος.

Από εκεί και πέρα, η Ομόνοια έκανε και πάλι αρκετά πράγματα επιθετικά για να κερδίσει αυτόν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Οι παίκτες δημιούργησαν αλλά έχασαν αρκετές ευκαιρίες προκειμένου να βρουν ένα γκολ, είτε στο 0-0, είτε στο 1-0. Δεν τα κατάφεραν. Να σημειώσουμε επίσης πως ο αντίπαλος έπαιζε στην έδρα του έχοντας μία πολύ καλή εικόνα.

Σε κάθε περίπτωση η Ομόνοια γνώρισε την δεύτερη της ήττα στο πρωτάθλημα και καλείται να κάνει αυτό που έκανε μετά τη πρώτη από τον Εθνικό… Όταν στα επόμενα 9 παιχνίδια που ακολούθησαν, κέρδισε τα 7 ενώ τα άλλα δύο ολοκληρώθηκαν στο «Χ».

ΨΑΛ