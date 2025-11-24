ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκανε αρκετά πράγματα για να κερδίσει στο «Αλφαμέγα» η Ομόνοια;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έκανε αρκετά πράγματα για να κερδίσει στο «Αλφαμέγα» η Ομόνοια;

Ο Μπεργκ είπε μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα πως η ομάδα του δεν ήταν στο επίπεδο που θα ήθελε.

Μία λογική δήλωση καθώς οι πράσινοι ηττήθηκαν δίκαια στη Λεμεσό σ΄ένα παιχνίδι που δεν ήταν κατά κράτος ανώτεροι από τον αντίπαλο, όπως συνήθισαν να παρουσιάζονται φέτος.

Από εκεί και πέρα, η Ομόνοια έκανε και πάλι αρκετά πράγματα επιθετικά για να κερδίσει αυτόν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Οι παίκτες δημιούργησαν αλλά έχασαν αρκετές ευκαιρίες προκειμένου να βρουν ένα γκολ, είτε στο 0-0, είτε στο 1-0. Δεν τα κατάφεραν. Να σημειώσουμε επίσης πως ο αντίπαλος έπαιζε στην έδρα του έχοντας μία πολύ καλή εικόνα. 

Σε κάθε περίπτωση η Ομόνοια γνώρισε την δεύτερη της ήττα στο πρωτάθλημα και καλείται να κάνει αυτό που έκανε μετά τη πρώτη από τον Εθνικό… Όταν στα επόμενα 9 παιχνίδια που ακολούθησαν, κέρδισε τα 7 ενώ τα άλλα δύο ολοκληρώθηκαν στο «Χ».

ΨΑΛ

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

