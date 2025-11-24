Μακρής: Ο πιστός στρατιώτης της ΑΕΛ, που είναι περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής

O Ανδρέας Μακρής είναι περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής. Η αξία του υπερβαίνει τις αγωνιστικές του ικανότητες. Θυμίζει έναν πιστό στρατιώτη της ΑΕΛ που, όποτε κληθεί να αγωνιστεί, δίνει και την ψυχή του για την ομάδα.

Ο 30χρονος επιθετικός επηρεάζει όλους τους συμπαίκτες του με το πείσμα που δείχνει, την προσωπικότητά του, καθώς και την παρουσία του εντός αγωνιστικού χώρου και στα αποδυτήρια.

Ως ένας παίκτης που ξέρει τι πρεσβεύει η φανέλα που φοράει δίνει τα πάντα για την ομάδα του.

Αυτά όλα σε συνδυασμό με την εκτελεστικές του ικανότητες κάνουν τον Ανδρέα Μακρή να ξεχωρίζει.

Στον χθεσινό αγώνα στο ΓΣΠ απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, με το που πήρε την μπάλα κοίταξε αριστερά αν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης του να τροφοδοτήσει και αφού αντιλήφθηκε ότι θα ήταν καλύτερα να τελειώσει μόνος του τη φάση το έπραξε με εξαιρετικό τρόπο, χαρίζοντας στην ομάδα του μια μεγάλη νίκη. Φοβερή αντίληψη από τον άσο των γαλαζοκιτρίνων....

Α.