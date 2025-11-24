ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το 500ό ματς του Πέτρου Μάνταλου

Το 500ό ματς του Πέτρου Μάνταλου

Ο Πέτρος Μάνταλος αγωνίστηκε για 500ή φορά σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του στη χθεσινή αναμέτρηση με τον Αρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η πορεία του ξεκίνησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2009 με τα χρώματα της Ξάνθης στο Ηράκλειο, όπου η ακριτική ομάδα ηττήθηκε με 1-0, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Έπειτα από 91 συμμετοχές με τη Ξάνθη, συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ, με την οποία πλέον έχει 409 συμμετοχές. Οι 365 από τις παρουσίες του είναι στη Super League, όπου πλέον έχει βρεθεί στην 54η θέση της κατάταξης όλων των εποχών και «συγκατοικεί» προσωρινά με τον Χρήστο Αρβανίτη και τον Νίκο Τσιαντάκη. Σε αυτές τις 500 παρουσίες του σε όλες τις διοργανώσεις έχει σημειώσει 83 τέρματα, 15 με την Ξάνθη και 68 με την ΑΕΚ.

 

Ελλαδα

