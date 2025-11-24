ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαλένθια, Γαλατασαράι και Γουλβς για τον Μανδά

Τριπλό ενδιαφερόν για τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Η Λάτσιο είναι ανοικτή σε προτάσεις για την παραχώρηση του του Χρήστο Μανδά, αλλά και ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας πιέζει για να φύγει τον Ιανουάριο από την ομάδα της Ρώμης, καθώς έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα. Μάλιστα η ιταλική αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport» αναφέρει πως ο Έλληνας γκολκίπερ ζήτησε επιτακτικά, μέσω του ατζέντη του, ν' αποχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και να πάει σε άλλη ομάδα, όπου θα είναι βασικός.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Μανδάς εξετάζει προτάσεις από ομάδες της Αγγλίας και της Ισπανίας, ενώ και η Γαλατασαράι έχει δείξει ενδιαφέρον. Ο σύλλογος της Ρώμης πιστεύει πως μπορεί να βάλει στα ταμεία του ένα ποσό που θα αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ είχε δώσει μόλις ένα εκατ. για να πάρει τα δικαιώματα του το 2023 από τον ΟΦΗ.

Να σημειωθεί πως τον Ιανουάριο είναι πιθανό να «μετακομίσει» στην Αγγλία, με τη Γουλβς να επανέρχεται στη διεκδίκηση του, καθώς ζήτησε από τη Λάτσιο την απόκτηση του τον Ιανουάριο ως δανεικό, με οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν στα 13 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του. Ο Μανδάς υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029, με τις αποδοχές του να φτάνουν απο τις 200 χιλιάδες ευρώ, στις 800 χιλιάδες ετησίως.

Αυτή ήταν η επιβράβευση της διοίκησης της ιταλικής ομάδας στο πρόσωπο του, καθώς με τις εμφανίσεις του έδειξε ότι μπορεί να είναι μια αξιόπιστη λύση κάτω από τα δοκάρια, αλλά ο τεχνικός των «λατσιάλι», Μαουρίσιο Σάρι, προτιμά τον Ιβάν Προβεντέλ για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο Μανδάς ζήτησε να φύγει από την ιταλική πρωτεύουσα και εκτός της Γουλβς και της Γαλατασαράι, έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του και η Βαλένθια.

Διαβαστε ακομη