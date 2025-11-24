Φωνές για απόλυση Μανόλο στον Άρη, επειδή πήγε στο πέταλο της Αγιά Σοφιάς!

Την Κυριακή, στην "Αγιά Σοφιά", εκτυλίχθηκαν τρομερές στιγμές, με τον Μανόλο Χιμένεθ να αποθεώνεται από τους φίλους της ΑΕΚ, να φοράει κασκόλ της ORIGINAL και να τιμάται για την προσφορά του στην Ένωση.

Οι εικόνες αυτές δεν άρεσαν καθόλου στον κόσμο του Άρη και στη διοίκηση της ομάδας. Πλέον, το μέλλον του Ισπανού στη τεχνική ηγεσία της ομάδας είναι αμφίβολο.

Ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη αναφέρει ότι η κίνηση του Μανόλο να πάει προς το πέταλο της ORIGINAL προκάλεσε εντονότατο εκνευρισμό στον κόσμο του Άρη, ο οποίος τη θεώρησε ακατάλληλη και άστοχη, ειδικά λίγη ώρα πριν από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.

Mια δυσαρέσκεια που εκφράστηκε και από τη διοίκηση, που είδε τη συμπεριφορά του Χιμένεθ ως μία ακόμη λανθασμένη επιλογή.

Επίσης, υπάρχει δυσαρέσκεια και για την αγωνιστική εικόνα του Άρη, ο οποίος έχει να πανηγυρίσει νίκη από τις 20 Σεπτεμβρίου.

aek365.org