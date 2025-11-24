ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τέχνη του αουτσάιντερ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Η τέχνη του αουτσάιντερ

Λογικά μόνο ο Ούγκο Μαρτίνς μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ θα πίστεψε πως η ΑΕΛ μπορεί να πάρει κάτι από το παιχνίδι…

Κι΄αυτός που το πίστεψε, στο τέλος τα κατάφερε. Η ΑΕΛ βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον ΑΠΟΕΛ ο οποίος εντούτοις δεν κατάφερε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ το οποίο και με βάση την εικόνα του αγώνα, θα τέλειωνε το παιχνίδι. ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-0.

Η ΑΕΛ βλέποντας πως το σκορ είναι αυτό που είναι στο ημίχρονο, πίστεψε πως μπορεί να βγάλει αντίδραση Και έβγαλε έχοντας υπομονή. Κατάφερε να ισοφαρίσει στο 60΄και έχασε μία μεγάλη ευκαιρία στο 76΄με τον Ιμανισίμουε να κάνει το 1-2. Αυτή η φάση δεν ήχησε καμπανάκι για τον ΑΠΟΕΛ ο οποίος ναι μεν έβγαλε περισσότερους παίκτες μπροστά ως όφειλε για να πάρει τη νίκη, όμως δεν υπολόγισε πως τα κενά πίσω στο τέλος θα του στοίχιζαν όλους τους βαθμούς.

Ο Κέλερ έκλεψε την μπάλα στο πλάγιο και τελικά πιστώθηκε την ασίστ γιατί ο Μακρής διένυσε το μισό γήπεδο πριν σκοράρει στο 90+6΄. Η ΑΕΛ πήγε ως το αουτσάιντερ στη Λευκωσία όμως κατάφερε να επιστρέψει από αυτήν μ΄ένα τεράστιο διπλό. Δείχνοντας πως ένα παιχνίδι μπορεί στο τέλος να γυρίσει ακόμα κι αν ο μόνος που το πιστεύει είναι ο προπονητής πάνω στα θεωρεία του γηπέδου.

 

 

