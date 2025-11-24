Οτσόα: Το λες και απάντηση

Ο Μεξικανός τερματοφύλακας ήταν από τους διακριθέντες του διπλού της ΑΕΛ αφού με τις επεμβάσεις του κράτησε σε αρκετές περιπτώσεις τους παίκτες του αντιπάλου μακριά από το γκολ.

Το λες και απάντηση πάντως για τον Οτσόα ο οποίος μετά το εφιαλτικό πρώτο του παιχνίδι στο ΓΣΠ με την Ομόνοια όπου δέχτηκε πέντε γκολ, ήταν πάρα πολύ καλός απέναντι στην άλλη μεγάλη ομάδα της πρωτεύουσας.