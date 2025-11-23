Παράπονα Γκαρσία για το πέναλτι της ΑΕΛ: «Αυτό σε κανένα μέρος του κόσμου δεν είναι»

«Πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, από τα καλύτερα αυτής της σεζόν. Είχαμε τον έλεγχο και ευκαιρίες. Όλα άλλαξαν με το πέναλτι που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν πέναλτι. Μου είναι πολύ δύσκολο να σχολιάζω τους διαιτητές αλλά βλέπω ότι πολλοί διαμαρτύρονται για την διαιτησία. Αυτό σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να θεωρηθεί πέναλτι. Μετά το πέναλτι όλα άλλαξαν, μας προκάλεσε νευρικότητα και πνευματικά χάσαμε τον έλεχο. Αλλά από την άλλη ούτε η αντίπαλη ομάδα μπόρεσε να φτιάξει φάσεις εκτός από αντεπιθέσεις, που είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να βελτιωθούμε, να σταματάμε τις αντεπιθέσεις με κάποιο έξυπνο φάουλ, όπως κάνουν οι άλλες ομάδες εναντίον μας. Όμως ότι έγινε, έγινε. Δεν πρέπει να... κλαίμε για αυτό που έγινε. Πρέπει να δουλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία τα επόμενα παιχνίδια. Το παιχνίδι μόνοι μας το χάσαμε".

Για τον τραυματισμό του Πιέρου: «Φαίνεται να ειναι μυϊκός τραυματισμός όμως πρέπει να γίνουν εξετάσεις για να ξέρουμε»