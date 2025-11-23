Black weekend για τους πρωτευουσιάνους
ΓΗΠΕΔΟ
Μπορεί να είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων όμως όπως φαίνεται οι Λεμεσιανοί και οι Λαρνακείς δεν χαρίστηκαν στους Λευκωσιάτες
«Μαύρο» Σαββατοκύριακο για τις τρεις ομάδες της Λευκωσίας οι οποίες μέτρησαν τρεις ήττες στα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής.
Η αρχή έγινε το Σάββατο στο ΓΣΠ όπου η ΑΕΚ πέρασε «αέρας» επικρατώντας του Ολυμπιακού με 4-1. Η συνέχεια τη Κυριακή με τον Απόλλωνα να κερδίζει 2-0 την Ομόνοια και την ΑΕΛ 2-1 τον ΑΠΟΕΛ.
Εν ολίγοις, αυτό το ΣΚ δεν πήγε και πολύ καλά για τους Λευκωσιάτες!