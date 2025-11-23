Black weekend για τους πρωτευουσιάνους

«Μαύρο» Σαββατοκύριακο για τις τρεις ομάδες της Λευκωσίας οι οποίες μέτρησαν τρεις ήττες στα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής.

Η αρχή έγινε το Σάββατο στο ΓΣΠ όπου η ΑΕΚ πέρασε «αέρας» επικρατώντας του Ολυμπιακού με 4-1. Η συνέχεια τη Κυριακή με τον Απόλλωνα να κερδίζει 2-0 την Ομόνοια και την ΑΕΛ 2-1 τον ΑΠΟΕΛ.

Εν ολίγοις, αυτό το ΣΚ δεν πήγε και πολύ καλά για τους Λευκωσιάτες!