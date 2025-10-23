Νίκησε την ΑΕΚ ο ΑΠΟΕΛ, έριξε εννιάρα ο Αραράτ

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι δύο αγώνες της βραδιάς για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος Futsal.

Ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 4-2 της ΑΕΚ στο «Λευκόθεο» παίρνοντας το δεύτερο του τρίποντο (7β.) και κρατώντας το αήττητό του ενώ τη δεύτερη νίκη του (6β.) πήρε και ο Αραράτ πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο μέχρι τώρα σκορ στη σεζόν, διασύροντας με 9-1 την Ελπίδα Αστρομερίτη που μάλιστα προηγήθηκε.

Η αγωνιστική, που ξεκίνησε με το χθεσινό (22/10) 7-1 της Ομόνοιας επί της Ένωσης Νέων Λατσιών, ολοκληρώνεται με το λεμεσιανό ντέρμπι Απόλλων-ΑΕΛ που βρίσκεται σε εξέλιξη.