ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Eνθουσιασμός και ικανοποίηση

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Eνθουσιασμός και ικανοποίηση

Θετική εικόνα βγάζει ο ΑΠΟΕΛ σε αυτές τις τέσσερις στροφές του μαραθωνίου

Μετά από πολλούς μήνες και παρά τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν και τον αποσυντονίζουν, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι ενθουσιασμένος με αυτά που βλέπει από την ομάδα του στο γήπεδο, σε αυτά τα πρώτα στάδια του φετινού πρωταθλήματος. Ειδικά στο τελευταίο 4-0 επί του Ακρίτα, το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία πραγματοποίησε την κορυφαία φετινή του εμφάνιση, δείχνοντας σπουδαία πράγματα σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου! Αυτή είναι η ομάδα που θέλουν να βλέπουν όλοι στον ΑΠΟΕΛ και πλέον πιστεύουν ότι αυτή η εικόνα θα έχει και συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων και των ντέρμπι με πρώτο αυτό της ερχόμενης Κυριακής, με αντίπαλο τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.

Το είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ πως ο Πάμπλο Γκαρσία μαζεμένες αλλαγές δεν κάνει ποτέ. Έτσι, στην Πάφο είδαμε μόνο μια αλλαγή στην ενδεκάδα. Ο 23χρονος Περέιρα πήρε τη θέση του 35χρονου Μπέλετς κάτω από τα δοκάρια. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας πάντως πέρασε ένα ήσυχο απόγευμα. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα έγιναν οι γνωστές αλλαγές. Έφυγαν οι Τομάς, Ντάλσιο, Κόρμπου και Σωτηρίου και στη θέση τους πέρασαν οι Μαϊόλι (σκόραρε πάλι), Μέουρερ, Μαρκίνιος και Διαμαντάκος.

Ρόσα-Σταφυλίδης

Ωραία η παρουσία του ΑΠΟΕΛ στην Πάφο, όμως συνέχισαν να βγάζουν υψηλού επιπέδου ποιότητα οι Ντιέγκο Ρόσα και Κώστας Σταφυλίδης. Ο Βραζιλιάνος κυριολεκτικά «έφαγε» το γήπεδο, ενώ πέτυχε κι ένα πολύ όμορφο τέρμα! Όσο για τον Σταφυλίδη είναι ασταμάτητος από αριστερά, καταγράφοντας στο γκολ του Λαΐφη την τρίτη του ασίστ. Αυτοί οι δυο παίκτες είναι η αποκάλυψη του φετινού ΑΠΟΕΛ και άπαντες ελπίζουν να συνεχίσουν σε ίδιο ή ακόμη πιο υψηλό τέμπο! Στα θετικά είναι το γεγονός ότι σκόραρε ξανά ο Κόρμπου, ενώ ο Λαΐφης απέδειξε την εκτελεστική του ικανότητα στα στημένα.

Το έκαναν... ΓΣΠ

Στην Πάφο εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία των 1.600 περίπου οπαδών του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι έκαναν το «Στέλιος Κυριακίδης» να μοιάζει με το ΓΣΠ. Την προσεχή Κυριακή (20:00), εναντίον του Απόλλωνα, στόχος είναι να βρεθούν στο γήπεδο της πρωτεύουσας περισσότεροι από 10 χιλιάδες φίλοι του ΑΠΟΕΛ. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με μοναδικό απόντα τον Πελίστρι «πετάει» για τη Βέρνη ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Γκάβι, εκτός δράσης για 4-5 μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχονται ξένοι στο VAR!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καθοριστική συνεδρία στην ΑΕΛ για το μέλλον του Τραμετσάνι

ΑΕΛ

|

Category image

Δύο «μηχανές» στα άκρα της Ομόνοιας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ/Επιστολή Εθνικού στην Ε.Δ: «Η απάντηση του διαιτητή ήταν it's not my job»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Και από πού να αρχίσει;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ουμτιτί για Ντεμπελέ: «Όντως τον έπαιρνα τηλέφωνο να δω αν ξύπνησε - Δεν συνειδητοποιούσε ότι ήταν στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα θετικά και η αδυναμία…

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Λίβερπουλ και Χράβενμπεργκ κοντά σε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ποιότητα που μέτρησε και η ευκαιρία για ανέβασμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πιέσεις και του ΟΗΕ σε FIFA και UEFA για αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παπουλής και Νεοφυτίδης μαζί στην Αθήνα: Καφές, αναμνήσεις και… προβληματισμοί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτόξευση Μουζακίτη στα 15 εκατ. ευρώ, πλησιάζει τον Κωνσταντέλια

Ελλάδα

|

Category image

Δηλαδή, ο Ανδρέου δεν έκανε στην ΑΕΛ, αλλά πληρούσε τα κριτήρια στην Ομόνοια;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη