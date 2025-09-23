Eνθουσιασμός και ικανοποίηση

Μετά από πολλούς μήνες και παρά τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν και τον αποσυντονίζουν, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι ενθουσιασμένος με αυτά που βλέπει από την ομάδα του στο γήπεδο, σε αυτά τα πρώτα στάδια του φετινού πρωταθλήματος. Ειδικά στο τελευταίο 4-0 επί του Ακρίτα, το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία πραγματοποίησε την κορυφαία φετινή του εμφάνιση, δείχνοντας σπουδαία πράγματα σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου! Αυτή είναι η ομάδα που θέλουν να βλέπουν όλοι στον ΑΠΟΕΛ και πλέον πιστεύουν ότι αυτή η εικόνα θα έχει και συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων και των ντέρμπι με πρώτο αυτό της ερχόμενης Κυριακής, με αντίπαλο τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.

Το είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ πως ο Πάμπλο Γκαρσία μαζεμένες αλλαγές δεν κάνει ποτέ. Έτσι, στην Πάφο είδαμε μόνο μια αλλαγή στην ενδεκάδα. Ο 23χρονος Περέιρα πήρε τη θέση του 35χρονου Μπέλετς κάτω από τα δοκάρια. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας πάντως πέρασε ένα ήσυχο απόγευμα. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα έγιναν οι γνωστές αλλαγές. Έφυγαν οι Τομάς, Ντάλσιο, Κόρμπου και Σωτηρίου και στη θέση τους πέρασαν οι Μαϊόλι (σκόραρε πάλι), Μέουρερ, Μαρκίνιος και Διαμαντάκος.

Ρόσα-Σταφυλίδης

Ωραία η παρουσία του ΑΠΟΕΛ στην Πάφο, όμως συνέχισαν να βγάζουν υψηλού επιπέδου ποιότητα οι Ντιέγκο Ρόσα και Κώστας Σταφυλίδης. Ο Βραζιλιάνος κυριολεκτικά «έφαγε» το γήπεδο, ενώ πέτυχε κι ένα πολύ όμορφο τέρμα! Όσο για τον Σταφυλίδη είναι ασταμάτητος από αριστερά, καταγράφοντας στο γκολ του Λαΐφη την τρίτη του ασίστ. Αυτοί οι δυο παίκτες είναι η αποκάλυψη του φετινού ΑΠΟΕΛ και άπαντες ελπίζουν να συνεχίσουν σε ίδιο ή ακόμη πιο υψηλό τέμπο! Στα θετικά είναι το γεγονός ότι σκόραρε ξανά ο Κόρμπου, ενώ ο Λαΐφης απέδειξε την εκτελεστική του ικανότητα στα στημένα.

Το έκαναν... ΓΣΠ

Στην Πάφο εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία των 1.600 περίπου οπαδών του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι έκαναν το «Στέλιος Κυριακίδης» να μοιάζει με το ΓΣΠ. Την προσεχή Κυριακή (20:00), εναντίον του Απόλλωνα, στόχος είναι να βρεθούν στο γήπεδο της πρωτεύουσας περισσότεροι από 10 χιλιάδες φίλοι του ΑΠΟΕΛ.