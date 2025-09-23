Πάφος FC: Τέλος τα πακέτα για Champions League – Aναμονή για μεμονωμένα ενόψει Μπάγερν

Με ανακοίνωσή της η Πάφος FC ενημέρωσε ότι έχουν εξαντληθεί τα πακέτα εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες της League Phase του UEFA Champions League.

Σημειώνεται επίσης ότι ενδεχομένως να υπάρξουν επιπρόσθετα μεμονωμένα εισιτήρια ενόψει του αγώνα με την Μπάγερν, ανάλογα από τις επιστροφές από τα εισιτήρια που δικαιούται η UEFA.

Η ανακοίνωση:

«Η Πάφος FC ενημερώνει ότι όλες οι διαθέσιμες θέσεις για πακέτα εισιτηρίων του UEFA Champions League έχουν εξαντληθεί.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη μεγάλη σας ανταπόκριση και τη στήριξή σας!

Σε περίπτωση που επιστραφούν εισιτήρια από την UEFA, θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα εισιτήρια για τον επερχόμενο αγώνα με την FC Bayern Munich».