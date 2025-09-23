ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος FC: Τέλος τα πακέτα για Champions League – Aναμονή για μεμονωμένα ενόψει Μπάγερν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάφος FC: Τέλος τα πακέτα για Champions League – Aναμονή για μεμονωμένα ενόψει Μπάγερν

Με ανακοίνωσή της η Πάφος FC ενημέρωσε ότι έχουν εξαντληθεί τα πακέτα εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες της League Phase του UEFA Champions League.

Σημειώνεται επίσης ότι ενδεχομένως να υπάρξουν επιπρόσθετα μεμονωμένα εισιτήρια ενόψει του αγώνα με την Μπάγερν, ανάλογα από τις επιστροφές από τα εισιτήρια που δικαιούται η UEFA.

Η ανακοίνωση:

«Η Πάφος FC ενημερώνει ότι όλες οι διαθέσιμες θέσεις για πακέτα εισιτηρίων του UEFA Champions League έχουν εξαντληθεί.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη μεγάλη σας ανταπόκριση και τη στήριξή σας!

Σε περίπτωση που επιστραφούν εισιτήρια από την UEFA, θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα εισιτήρια για τον επερχόμενο αγώνα με την FC Bayern Munich».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλλαξε και το Ανόρθωση-Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συγχαρητήρια στις δυο Κύπριες ποδοσφαιρίστριες με... μπηχτές στους αρμόδιους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σενάριο για Ντε Ρόσι και Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος FC: Τέλος τα πακέτα για Champions League – Aναμονή για μεμονωμένα ενόψει Μπάγερν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: 91 χρόνια ζωής για την ΚΟΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Να τον σταυρώσουμε γιατί έκανε ένα λάθος; - Πάει Γερμανία ο Κακόριν»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Εξάρι με 16-0 η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε LaLiga και EFL Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eνθουσιασμός και ικανοποίηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωση για οπαδούς Ομόνοιας, ΑΕΚ, Πάφου: «Δεν έχει σχέση ο ΚΟΑ με το μπλοκάρισμα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καταγγελία από την ΑΕΚ: «Δεν γίνεται ο βοηθός διαιτητής να ξεφεύγει, τα έβαλε με τον κόσμο και τον πάγκο»

ΑΕΚ

|

Category image

«Απογοητεύει το αγωνιστικό και δεν μπορεί να είναι άλλοθι το οικονομικό – Δεν διευκρινίζει ο Τιμούρ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Φωνάζει» και κρατά την προσπάθεια η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πατέρας Γιαμάλ για την Χρυσή Μπάλα: «Είναι ηθικό πλήγμα, του χρόνου δική μας!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη