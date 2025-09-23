ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωση για οπαδούς Ομόνοιας, ΑΕΚ, Πάφου: «Δεν έχει σχέση ο ΚΟΑ με το μπλοκάρισμα»

Με ανακοίνωσή του ο ΚΟΑ σημειώνει ότι σε σχέση με το μπλοκάρισμα των φιλάθλων των ομάδων που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν έχει καμία σχέση το λογισμικό της κάρτας φιλάθλου, αλλά σχετίζεται με την προτεραιότητα που δίνουν οι ομάδες στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

H ανακοίνωση:

«Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι τα ποδοσφαιρικά Σωματεία που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω της αυξημένης ζήτησης και του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων εισιτηρίων, δίνουν προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας και σε άτομα που έχουν παρακολουθήσει ήδη παιχνίδια της ομάδας τους.

Ως εκ τούτου, το λογισμικό του συστήματος εισιτηρίων των ομάδων μπλοκάρει τους υπόλοιπους φιλάθλους και στη συνέχεια εσφαλμένα τους παραπέμπει να επικοινωνήσουν με τον ΚΟΑ.

Για το λόγο αυτό διευκρινίζουμε ότι ο Οργανισμός και το λογισμικό της Κάρτας Φιλάθλου δεν έχουν καμία σχέση με το εν λόγω θέμα, οπότε η επικοινωνία με τον ΚΟΑ είναι αχρείαστη».

Διαβαστε ακομη