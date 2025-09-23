ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Απογοητεύει το αγωνιστικό και δεν μπορεί να είναι άλλοθι το οικονομικό – Δεν διευκρινίζει ο Τιμούρ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Απογοητεύει το αγωνιστικό και δεν μπορεί να είναι άλλοθι το οικονομικό – Δεν διευκρινίζει ο Τιμούρ»

Όλα όσα αφορούν την Ανόρθωση περί αγωνιστικού, οικομονομικού και ενδιαφέροντος για τον Παρούτη

Oι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλας Μάρκου, στον Super Sport FM, για όσα αφορούν την Ανόρθωση.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και στο αγωνιστικό και στο οικονομικό. Στεναχωρεί το αγωνιστικό, απογοητεύει και δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι το οικονομικό κομμάτι για την εικόνα της ομάδας ειδικά όταν ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο και να παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο η ομάδα.

Για τις δηλώσεις Τιμούρ (διαβάστε ΕΔΩ): «Μπορείτε να καταλάβετε τη ψυχολογία στην οποία βρίσκεται και ο Τιμούρ Κετσπάγια όταν είπε ότι πρώτη φορά βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοια κατάσταση, χωρίς να διευκρινίσει για ποιόν τομέα αναφέρεται».

Για τη φημολογία περί ενδιαφέροντος για τον Παρούτη από ομάδα των ΗΠΑ: «Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για την ώρα».

Για τη συνέχεια: «Δύσκολο βάσει και της κατάστασης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ομόνοια, όμως δεν σημαίνει ότι θα μπαίνουμε στο γήπεδο και δεν θα διεκδικούμε τους τρεις βαθμούς»

Για την οικονομική κατάσταση: «Όχι μόνο με λόγια, αλλά και από αριθμούς, η Ανόρθωση διανύει την χειρότερη περίοδό της μετά από την προσφυγιά. Όλοι ξέρετε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Μακάρι αυτό να ήταν υπερβολή, αλλά δυστυχώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση και αναλύοντας τα οικονομικά εύκολα καταλαβαίνει κάποιος σε ποια θέση βρίσκεται η ομάδα. Το ένα φέρνει το άλλο, και είναι ανοικτά πολλά τα ανοικτά μέτωπα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μας ενδιαφέρει το αγωνιστικό, οι πρώτοι που νοιαζόμαστε για αυτό είμαστε εμείς».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε LaLiga και EFL Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eνθουσιασμός και ικανοποίηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωση για οπαδούς Ομόνοιας, ΑΕΚ, Πάφου: «Δεν έχει σχέση ο ΚΟΑ με το μπλοκάρισμα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καταγγελία από την ΑΕΚ: «Δεν γίνεται ο βοηθός διαιτητής να ξεφεύγει, τα έβαλε με τον κόσμο και τον πάγκο»

ΑΕΚ

|

Category image

«Απογοητεύει το αγωνιστικό και δεν μπορεί να είναι άλλοθι το οικονομικό – Δεν διευκρινίζει ο Τιμούρ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Φωνάζει» και κρατά την προσπάθεια η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πατέρας Γιαμάλ για την Χρυσή Μπάλα: «Είναι ηθικό πλήγμα, του χρόνου δική μας!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ομόνοια βλέπει ΑΕΛ στο ΓΣΠ και αφηνιάζει, η ΑΕΛ πάει στην πρωτεύουσα και χάνεται...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χειροκρότημα σε... άδεια καθίσματα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oι αθλητικές μετάδοσεις της ημέρας (23/09)

TV

|

Category image

Νικητής της Χρυσής Μπάλας ο Ουσμάν Ντεμπελέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κορυφαίος προπονητής στον κόσμο ο Λουίς Ενρίκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kopa Trophy: Ο Γιαμάλ αναδείχθηκε ο νεότερος κορυφαίος παίκτης στον κόσμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με επτά Έλληνες η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν 2024-2025 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη