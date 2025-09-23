«Απογοητεύει το αγωνιστικό και δεν μπορεί να είναι άλλοθι το οικονομικό – Δεν διευκρινίζει ο Τιμούρ»

Oι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλας Μάρκου, στον Super Sport FM, για όσα αφορούν την Ανόρθωση.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και στο αγωνιστικό και στο οικονομικό. Στεναχωρεί το αγωνιστικό, απογοητεύει και δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι το οικονομικό κομμάτι για την εικόνα της ομάδας ειδικά όταν ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο και να παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο η ομάδα.

Για τις δηλώσεις Τιμούρ (διαβάστε ΕΔΩ): «Μπορείτε να καταλάβετε τη ψυχολογία στην οποία βρίσκεται και ο Τιμούρ Κετσπάγια όταν είπε ότι πρώτη φορά βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοια κατάσταση, χωρίς να διευκρινίσει για ποιόν τομέα αναφέρεται».

Για τη φημολογία περί ενδιαφέροντος για τον Παρούτη από ομάδα των ΗΠΑ: «Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για την ώρα».

Για τη συνέχεια: «Δύσκολο βάσει και της κατάστασης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ομόνοια, όμως δεν σημαίνει ότι θα μπαίνουμε στο γήπεδο και δεν θα διεκδικούμε τους τρεις βαθμούς»

Για την οικονομική κατάσταση: «Όχι μόνο με λόγια, αλλά και από αριθμούς, η Ανόρθωση διανύει την χειρότερη περίοδό της μετά από την προσφυγιά. Όλοι ξέρετε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Μακάρι αυτό να ήταν υπερβολή, αλλά δυστυχώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση και αναλύοντας τα οικονομικά εύκολα καταλαβαίνει κάποιος σε ποια θέση βρίσκεται η ομάδα. Το ένα φέρνει το άλλο, και είναι ανοικτά πολλά τα ανοικτά μέτωπα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μας ενδιαφέρει το αγωνιστικό, οι πρώτοι που νοιαζόμαστε για αυτό είμαστε εμείς».