Χειροκρότημα σε... άδεια καθίσματα

Το έχουν παράπονο οι διοικούντες της ΑΕΚ και ας μην το λένε με τόση θέρμη. Το γεγονός ότι κόσμος της ομάδας, σαν να και γύριζει... την πλάτη στην ομάδα. Και είναι κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πηδάλιο και την έχουν γιγαντώσει.

Ίσα που ξεπέρασαν τις 2500 οι φίλοι της που βρέθηκαν στην «Αρένα» το βράδι της Δευτέρας, στη σπουδαία επικράτηση επί του Άρη που επανέφερε τους Λαρνακείς στον... ίσιο δρόμο.

Και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως οι παίκτες χειροκρότησαν σε άδεια καθίσματα. Όταν ήταν σχεδόν οι μισοί φίλοι της ομάδας σε ένα σπουδαίο ντέρμπι.

Μία ομάδα που είναι σταθερά στις διεκδικήτριες του τίτλου και ας είναι ακόμη απωθημένο, πέρσι κατέκτησε κύπελλο και μετέχει φέτος στη League Phase του Conference League.

