ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σενάριο για Ντε Ρόσι και Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σενάριο για Ντε Ρόσι και Παναθηναϊκό

Νέο όνομα προστίθεται στη λίστα των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα calciomercato24, ο Φράνκο Μπαλντίνι, που βρίσκεται σε συζητήσεις με τους «πράσινους» για συμβουλευτικό ρόλο, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Ο Μπαλντίνι, με μακρά θητεία στη Ρόμα, διατηρεί στενή σχέση με τον Ντε Ρόσι από την εποχή που ο τελευταίος ήταν παίκτης, και φέρεται να βλέπει στο πρόσωπό του τον κατάλληλο άνθρωπο για να ηγηθεί του νέου πρότζεκτ του Παναθηναϊκού. Ο 42χρονος τεχνικός παραμένει χωρίς ομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Ρόμα, ενώ αυτή την περίοδο ασχολείται με την Οστιαμάρε, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας της Ιταλίας, της οποίας είναι ιδιοκτήτης.

Παρά το ιταλικό σενάριο, υπενθυμίζεται ότι πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού παραμένει ο Σεργκέι Ρεμπρόφ. Υπάρχει συμφωνία με τον Ουκρανό τεχνικό, ωστόσο εκκρεμεί η λύση της συνεργασίας του με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης και το όνομα του Μαρκ Φαν Μπόμελ, χωρίς να έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλλαξε και το Ανόρθωση-Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συγχαρητήρια στις δυο Κύπριες ποδοσφαιρίστριες με... μπηχτές στους αρμόδιους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σενάριο για Ντε Ρόσι και Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος FC: Τέλος τα πακέτα για Champions League – Aναμονή για μεμονωμένα ενόψει Μπάγερν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: 91 χρόνια ζωής για την ΚΟΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Να τον σταυρώσουμε γιατί έκανε ένα λάθος; - Πάει Γερμανία ο Κακόριν»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Εξάρι με 16-0 η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε LaLiga και EFL Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eνθουσιασμός και ικανοποίηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωση για οπαδούς Ομόνοιας, ΑΕΚ, Πάφου: «Δεν έχει σχέση ο ΚΟΑ με το μπλοκάρισμα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καταγγελία από την ΑΕΚ: «Δεν γίνεται ο βοηθός διαιτητής να ξεφεύγει, τα έβαλε με τον κόσμο και τον πάγκο»

ΑΕΚ

|

Category image

«Απογοητεύει το αγωνιστικό και δεν μπορεί να είναι άλλοθι το οικονομικό – Δεν διευκρινίζει ο Τιμούρ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Φωνάζει» και κρατά την προσπάθεια η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πατέρας Γιαμάλ για την Χρυσή Μπάλα: «Είναι ηθικό πλήγμα, του χρόνου δική μας!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη