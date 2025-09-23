Εξάρι με 16-0 η Ομόνοια!

Απόρθητο φρούριο είναι για την Ομόνοια το ΓΣΠ και μόνο χαρές έζησαν στο μέχρι τώρα οδοιπορικό. Ήταν το έκτο παιχνίδι των πρασίνων αφού πέραν των τριών στο πρωτάθλημα έδωσαν και άλλα τρία στην Ευρώπη.

Έπιασε... εξάρι με 16-0!

Άρχισε με το 1-0 επί της Τορπέντο, ακολούθησε το 5-0 επί της Αράζ, στη συνέχεια το 1-0 επί της Βόλφσμπεργκερ.

Και μπήκε ιδανικά με 3-0 επί Ακρίτα, μετά επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ και θριάμβευσε με 5-0 επί της ΑΕΛ.

Χ.Χ