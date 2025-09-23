Καταγγελία από την ΑΕΚ: «Δεν γίνεται ο βοηθός διαιτητής να ξεφεύγει, τα έβαλε με τον κόσμο και τον πάγκο»

Οι δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Tύπου της ΑΕΚ, Κυριάκο Δημητρίου, στον Super Sport FM για τη νίκη επί του Άρη και όσα αφορούν την ομάδα της Λάρνακας.

Για τη νίκη επί του Άρη: «Ήταν όντως το πιο συναρπαστικό φετινό ματς σε θέμα εναλλαγής συναισθημάτων και σκορ και εμ τον τρόπο που εξελίχθηκε. Προερχόμασταν από δύο αρνητικά αποτελέσματα, παίζαμε απέναντι σε ομάδα που ήταν αλάνθαστη προηγουμένως και είναι σημαντικό που επιστρέψαμε στα θετικά αποτελέσματα».

«Το ψάξαμε το γκολ, δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Ακόμη και με παίκτη λιγότερο βγάλαμε φάσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε ένα ντέρμπι πήραμε τη νίκη και ο τρόπος που τα καταφέραμε, ήταν παλικαρίσια και μας οπλίζει με δύναμη και αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας».

Για τα νεύρα από τον Ιδιάκεθ: «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του προπονητή μας, δεν μπορώ να απαντήσω, δέχθηκε κόκκινη κάρτα και θα τον στερηθούμε στα επόμενα δύο παιχνίδια, ενώ καλούμαστε να αποφασίσουμε και για τον Ροντέν που θα λείψει σε ένα από τα επόμενα δύο παιχνίδια».

Για τη συμβολή του κόσμου: «Κάλυψε την απώλεια με το αριθμητικό μειονέκτημα ο κόσμος και με τη βοήθειά του καταφέραμε να πετύχουμε τρίτο γκολ. Είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτό που λέμε επιπλέον παίκτης. Το αντιλαμβανόσουν. Η κομβική στιγμή που μπήκε ο κόσμος στην εξίσωση ήταν όταν μείναμε με παίκτη λιγότερο».

Για το παιχνίδι με την Freedom24 Krasava ΕΝΥ: «Πάμε συνειδητοποιημένοι, πάμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να δώσουμε συνέχεια στις επιτυχίες».

Για τα αγωνιστικά: «Γκαρσία και Κομάρ έχουν ακόμη δρόμο να καλύψουν. Όπως και ο Σουάρεθ και ο Ανζτιέλσκι. Ο Τσακόν εφόσον όλα πάνε κατ΄ευχήν το απόγευμα θα αρχίσει να μπαίνει στις προπονήσεις. Είναι πολύ σημαντικό, ήταν και ο τρόπος που τον χάσαμε με την Ανόρθωση σε μία άτυχη στιγμή. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι ερωτηματικό και ο Ροντέν. Και αυτόν τον χάσαμε για μεγάλο διάστημα. Είναι πολλά τα προβλήματα και είναι σημαντικό να λιγοστεύουν διότι θα έχουμε και τις υποχρεώσεις στη League Phase του Conference League».

Για τη διαιτησία: «Το βέβαιο είναι χωρίς να επικεντρωνόμαστε στο δικό μας παιχνίδι και έχουμε ένα πολύ μικρό δείγμα, αλλά νομίζω η κατάσταση μας προβληματίζει, βλέπουμε λάθη επαναλαμβανόμενα. Κάπου δεν βαδίζουμε σωστά και πρέπει νομίζω, η ΚΟΠ να επανεξετάσει τη θέση της και οφείλει να βρει λύσεις. Η κατάσταση δεν είναι καλή και ακόμη δεν μπήκαμε στα βαθιά. Κάτι άλλο για το χθεσινό παιχνίδι. Λέμε πολλές φορές ότι δικαίως ξεφεύγει ένας παίκτης, τον χάνει η ομάδα του. Το ίδιο και ένας προπονητής. Ακόμη και ο κόσμος. Δεν γίνεται ένας βοηθός διαιτητής να ξεφεύγει όμως και θα τον καταγγείλουμε (σ.σ. είναι ο Νικόλας Εγγλέζου). Τα έβαλε και με τον πάγκο και με τον κόσμο μας».