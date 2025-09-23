ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: 91 χρόνια ζωής για την ΚΟΠ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: 91 χρόνια ζωής για την ΚΟΠ

Τα ιδρυτικά μέλη, ο εκσυγχρονισμός και το ντοκιμαντέρ της Ομοσπονδιας

Σαν σήμερα, πριν 91 χρόνια, ιδρύθηκε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Ιδρυτικά μέλη της ΚΟΠ υπήρξαν τα Σωματεία ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Άρης Λεμεσού, Ένωσης Πεζοπορικού - ΑΜΟΛ Λάρνακας, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Τουρκική Λέσχη Λευκωσίας (LTSK) και Τραστ.

Οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί τότε στο νησί μας δημιούργησαν την ανάγκη για να μπει το άθλημα του ποδοσφαίρου να οργανωμένη βάση.

Έτσι, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1934 αποφασίστηκε η ίδρυση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και το πρώτο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε την ευθύνη για τη σύνταξη του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

 Την πρώτη πενταμελή επιτροπή αποτελούσαν οι Αναστάσης Οικονομίδης (Ανόρθωση), Φάνος Ιωαννίδης (ΑΠΟΕΛ), Κώστας Θεμιστοκλέους (Ολυμπιακός), Νεόφυτος Μιχαηλίδης (Τραστ) και Μεχμέτ Ασσά (Τσεττίν Καγιά).

Ο θεσμός του Προέδρου καθιερώθηκε από το 1935 και πρώτος Πρόεδρος για μια χρονιά, μέχρι το 1936 ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης Αντωνιάδης.

Το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα διοργανώθηκε το 1934 - 1935 και την ίδια περίοδο διοργανώθηκε και το Κύπελλο Κύπρου. Η ομάδα της ΤΡΑΣΤ κατέκτησε και τους δύο τίτλους.

Η ΚΟΠ έγινε μέλος της FIFA το 1948 και μέλος της UEFA το 1962 και από την επόμενη χρονιά άρχισε η συμμετοχή των ομάδων μας στα πρωταθλήματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Αμέσως μετά τη δημιουργία του Ανεξάρτητου Κυπριακού Κράτους, το 1960, συγκροτήθηκε η Εθνική Κύπρου, η οποία έδωσε το πρώτο επίσημο παιγνίδι στην ιστορία της στις 13 Νοεμβρίου του 1960. Εξήλθε ισόπαλη 1-1 με το Ισραήλ στο Στάδιο ΓΣΠ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ΚΟΠ είναι η μόνη και αποκλειστικά αρμόδια για την εκπροσώπηση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου προς τις Δημόσιες Αρχές, την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (UEFA) και τις υπόλοιπες αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες και Ενώσεις.

Στο πέρασμα των χρόνων, η ΚΟΠ μεγάλωσε, εξελίχθηκε, εκσυγχρονίστηκε και σήμερα είναι ένας υγιής, ανεξάρτητος οργανισμός με την UEFA και τη FIFA να μας εμπιστεύονται για φιλοξενία σημαντικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων, έχοντας αναδείξει επανειλημμένα το μοντέλο λειτουργίας της ΚΟΠ ως πρότυπο και για άλλες Ομοσπονδίες.

Από τον περασμένο Ιούνιο, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου είναι ο Χάρης Λοϊζίδης. Πρόκειται για το 13ο πρόεδρο στην ιστορία της ΚΟΠ. 

Θεσμικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός της Ομοσπονδίας και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τους θεσμούς αποτελούν τους δύο στρατηγικούς άξονες του πλάνου δράσης της νέας ηγεσίας με την προσπάθεια υλοποίησης του να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.  

Δείτε το ντοκιμαντέρ που ετοιμάστηκε πέρσι από την ΚΟΠ με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενενήντα χρόνων ζωής: 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλλαξε και το Ανόρθωση-Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συγχαρητήρια στις δυο Κύπριες ποδοσφαιρίστριες με... μπηχτές στους αρμόδιους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σενάριο για Ντε Ρόσι και Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος FC: Τέλος τα πακέτα για Champions League – Aναμονή για μεμονωμένα ενόψει Μπάγερν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: 91 χρόνια ζωής για την ΚΟΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Να τον σταυρώσουμε γιατί έκανε ένα λάθος; - Πάει Γερμανία ο Κακόριν»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Εξάρι με 16-0 η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε LaLiga και EFL Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eνθουσιασμός και ικανοποίηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωση για οπαδούς Ομόνοιας, ΑΕΚ, Πάφου: «Δεν έχει σχέση ο ΚΟΑ με το μπλοκάρισμα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καταγγελία από την ΑΕΚ: «Δεν γίνεται ο βοηθός διαιτητής να ξεφεύγει, τα έβαλε με τον κόσμο και τον πάγκο»

ΑΕΚ

|

Category image

«Απογοητεύει το αγωνιστικό και δεν μπορεί να είναι άλλοθι το οικονομικό – Δεν διευκρινίζει ο Τιμούρ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Φωνάζει» και κρατά την προσπάθεια η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πατέρας Γιαμάλ για την Χρυσή Μπάλα: «Είναι ηθικό πλήγμα, του χρόνου δική μας!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη