ΒΙΝΤΕΟ: 91 χρόνια ζωής για την ΚΟΠ

Σαν σήμερα, πριν 91 χρόνια, ιδρύθηκε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Ιδρυτικά μέλη της ΚΟΠ υπήρξαν τα Σωματεία ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Άρης Λεμεσού, Ένωσης Πεζοπορικού - ΑΜΟΛ Λάρνακας, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Τουρκική Λέσχη Λευκωσίας (LTSK) και Τραστ.

Οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί τότε στο νησί μας δημιούργησαν την ανάγκη για να μπει το άθλημα του ποδοσφαίρου να οργανωμένη βάση.

Έτσι, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1934 αποφασίστηκε η ίδρυση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και το πρώτο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε την ευθύνη για τη σύνταξη του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

Την πρώτη πενταμελή επιτροπή αποτελούσαν οι Αναστάσης Οικονομίδης (Ανόρθωση), Φάνος Ιωαννίδης (ΑΠΟΕΛ), Κώστας Θεμιστοκλέους (Ολυμπιακός), Νεόφυτος Μιχαηλίδης (Τραστ) και Μεχμέτ Ασσά (Τσεττίν Καγιά).

Ο θεσμός του Προέδρου καθιερώθηκε από το 1935 και πρώτος Πρόεδρος για μια χρονιά, μέχρι το 1936 ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης Αντωνιάδης.

Το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα διοργανώθηκε το 1934 - 1935 και την ίδια περίοδο διοργανώθηκε και το Κύπελλο Κύπρου. Η ομάδα της ΤΡΑΣΤ κατέκτησε και τους δύο τίτλους.

Η ΚΟΠ έγινε μέλος της FIFA το 1948 και μέλος της UEFA το 1962 και από την επόμενη χρονιά άρχισε η συμμετοχή των ομάδων μας στα πρωταθλήματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Αμέσως μετά τη δημιουργία του Ανεξάρτητου Κυπριακού Κράτους, το 1960, συγκροτήθηκε η Εθνική Κύπρου, η οποία έδωσε το πρώτο επίσημο παιγνίδι στην ιστορία της στις 13 Νοεμβρίου του 1960. Εξήλθε ισόπαλη 1-1 με το Ισραήλ στο Στάδιο ΓΣΠ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ΚΟΠ είναι η μόνη και αποκλειστικά αρμόδια για την εκπροσώπηση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου προς τις Δημόσιες Αρχές, την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (UEFA) και τις υπόλοιπες αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες και Ενώσεις.

Στο πέρασμα των χρόνων, η ΚΟΠ μεγάλωσε, εξελίχθηκε, εκσυγχρονίστηκε και σήμερα είναι ένας υγιής, ανεξάρτητος οργανισμός με την UEFA και τη FIFA να μας εμπιστεύονται για φιλοξενία σημαντικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων, έχοντας αναδείξει επανειλημμένα το μοντέλο λειτουργίας της ΚΟΠ ως πρότυπο και για άλλες Ομοσπονδίες.

Από τον περασμένο Ιούνιο, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου είναι ο Χάρης Λοϊζίδης. Πρόκειται για το 13ο πρόεδρο στην ιστορία της ΚΟΠ.

Θεσμικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός της Ομοσπονδίας και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τους θεσμούς αποτελούν τους δύο στρατηγικούς άξονες του πλάνου δράσης της νέας ηγεσίας με την προσπάθεια υλοποίησης του να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε το ντοκιμαντέρ που ετοιμάστηκε πέρσι από την ΚΟΠ με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενενήντα χρόνων ζωής: