ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πατέρας Γιαμάλ για την Χρυσή Μπάλα: «Είναι ηθικό πλήγμα, του χρόνου δική μας!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πατέρας Γιαμάλ για την Χρυσή Μπάλα: «Είναι ηθικό πλήγμα, του χρόνου δική μας!»

Δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του...

Καθόλου ψύχραιμα δεν πήρε το γεγονός ότι ο γιος του δεν κέρδισε την Χρυσή Μπάλα ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ. Ο Μουνίρ Νασρουί αποχωρώντας από την εκδήλωση που ανέδειξε σε κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου τον Ουσμάν Ντεμπελέ αρκέστηκε να πει στους δημοσιογράφους «του χρόνου είναι δική μας!».

Λίγο αργότερα, φιλοξενήθηκε στην ισπανική τηλεοπτική εκπομπή El Chiringuito και έβγαλε όλα τα νεύρα του. «Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν θα πω ότι είναι κλοπή, αλλά πρόκειται για ένα ηθικό πλήγμα σε έναν άνθρωπο. Πιστεύω πως ο Γιαμάλ είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Με μεγάλη διαφορά! Δεν το λέω επειδή είναι γιος μου, αλλά γιατί όντως είναι ο κορυφαίος. Πιστεύω πως δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο… Λαμίν Γιαμάλ. Κάτι πολύ παράξενο έγινε εδώ. Του χρόνου η Χρυσή Μπάλα θα έρθει στην Ισπανία», ανέφερε.

Σημειώνεται πως ο πατέρας του Γιαμάλ είναι μόλις 36 ετών, γεννημένος στο Μαρόκο και μετανάστευσε στην Ισπανία σε πολύ μικρή ηλικία αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Ο ίδιος και σύσσωμη η οικογένειά του συνόδευσαν τον 18χρονο άσο στην τελετή που έγινε χθες στο Παρίσι, όπου και κατέκτησε για δεύτερη σερί σεζόν το βραβείο του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Φωνάζει» και κρατά την προσπάθεια η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πατέρας Γιαμάλ για την Χρυσή Μπάλα: «Είναι ηθικό πλήγμα, του χρόνου δική μας!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ομόνοια βλέπει ΑΕΛ στο ΓΣΠ και αφηνιάζει, η ΑΕΛ πάει στην πρωτεύουσα και χάνεται...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χειροκρότημα σε... άδεια καθίσματα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oι αθλητικές μετάδοσεις της ημέρας (23/09)

TV

|

Category image

Νικητής της Χρυσής Μπάλας ο Ουσμάν Ντεμπελέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κορυφαίος προπονητής στον κόσμο ο Λουίς Ενρίκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kopa Trophy: Ο Γιαμάλ αναδείχθηκε ο νεότερος κορυφαίος παίκτης στον κόσμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με επτά Έλληνες η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν 2024-2025 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ελ Καμπί καλύτερος ξένος της Super League της σεζόν 2024-2025

Ελλάδα

|

Category image

Ο Κωνσταντέλιας καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024-2025

Ελλάδα

|

Category image

Μοναδικός αήττητος ο Εθνικός!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Καλύτερος προπονητής της Super League ο Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μουζακίτης καλύτερος νέος της Super League, συγκινήθηκε αφιερώνοντας το βραβείο στον πατέρα του

Ελλάδα

|

Category image

Μόνο σε ντέρμπι ο Λέδες!

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη