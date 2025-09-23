Πατέρας Γιαμάλ για την Χρυσή Μπάλα: «Είναι ηθικό πλήγμα, του χρόνου δική μας!»

Καθόλου ψύχραιμα δεν πήρε το γεγονός ότι ο γιος του δεν κέρδισε την Χρυσή Μπάλα ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ. Ο Μουνίρ Νασρουί αποχωρώντας από την εκδήλωση που ανέδειξε σε κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου τον Ουσμάν Ντεμπελέ αρκέστηκε να πει στους δημοσιογράφους «του χρόνου είναι δική μας!».

Λίγο αργότερα, φιλοξενήθηκε στην ισπανική τηλεοπτική εκπομπή El Chiringuito και έβγαλε όλα τα νεύρα του. «Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν θα πω ότι είναι κλοπή, αλλά πρόκειται για ένα ηθικό πλήγμα σε έναν άνθρωπο. Πιστεύω πως ο Γιαμάλ είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Με μεγάλη διαφορά! Δεν το λέω επειδή είναι γιος μου, αλλά γιατί όντως είναι ο κορυφαίος. Πιστεύω πως δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο… Λαμίν Γιαμάλ. Κάτι πολύ παράξενο έγινε εδώ. Του χρόνου η Χρυσή Μπάλα θα έρθει στην Ισπανία», ανέφερε.

Σημειώνεται πως ο πατέρας του Γιαμάλ είναι μόλις 36 ετών, γεννημένος στο Μαρόκο και μετανάστευσε στην Ισπανία σε πολύ μικρή ηλικία αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Ο ίδιος και σύσσωμη η οικογένειά του συνόδευσαν τον 18χρονο άσο στην τελετή που έγινε χθες στο Παρίσι, όπου και κατέκτησε για δεύτερη σερί σεζόν το βραβείο του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Πηγή: sport-fm.gr