ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τρεις συνεχίζουν παρέα στην κορυφή
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με τα δύο ντέρμπι της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος - Δείτε τα νέα δεδομένα στη βαθμολογία
Η Ομόνοια συνέτριψε την ΑΕΛ με 5-0 ενώ η ΑΕΚ πήρε παλικαρίσια νίκη με 3-2 κόντρα στον Άρη στην «Αρένα».
Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, την βαθμολογία και την συνέχεια:
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ολυμπιακός - Ε.Ν. Ύψωνα 1-1
(23' πέν. Πικής / 87' Τεϊσέιρα)
Ακρίτας - ΑΠΟΕΛ 0-4
(14΄ Κόρμπου, 27΄ Λαΐφης, 50΄ Ρόσα, 83΄ Μαϊόλι)
Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση 2-0
(47΄, 87΄ Αντερέγκεν)
Απόλλων - Ένωση 3-0
Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC 0-2
(56΄ Σούνιτς, 89΄ Μπρούνο)
Δευτέρα 22/09
19:00 Ομόνοια - ΑΕΛ 5-0
(21΄Κουλιμπαλί, 50'Σεμέδο, 75΄Ανδρέου, 77΄Κούσουλος, 83΄Νεοφύτου)
19:00 ΑΕΚ - Άρης 3-2
(13΄ πεν. Μιλίτσεβιτς, 26΄ Ιβάνοβιτς, 90΄ Λέδες / 8΄ ΜακΚόσλαντ, 81΄ Μοντνόρ)
**Η Πάφος έχει παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει με την ΕΝΠ την Τετάρτη 24/9 στο «Στέλιος Κυριακίδης».
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου
19:00 Άρης - Εθνικός Άχνας
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου
19:00 Πάφος FC - Ολυμπιακός
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΚ Λάρνακας
19:00 ΑΕΛ – Ακρίτας
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου
19:00 Ένωση - Ομόνοια Αραδίππου
20:00 ΑΠΟΕΛ - Απόλλων
20:00 Ανόρθωση - Ομόνοια