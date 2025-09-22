ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τρεις συνεχίζουν παρέα στην κορυφή

Δημοσιευτηκε:

Με τα δύο ντέρμπι της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος - Δείτε τα νέα δεδομένα στη βαθμολογία

Η Ομόνοια συνέτριψε την ΑΕΛ με 5-0 ενώ η ΑΕΚ πήρε παλικαρίσια νίκη με 3-2 κόντρα στον Άρη στην «Αρένα».

Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, την βαθμολογία και την συνέχεια:

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός - Ε.Ν. Ύψωνα 1-1

(23' πέν. Πικής / 87' Τεϊσέιρα)

Ακρίτας - ΑΠΟΕΛ 0-4

(14΄ Κόρμπου, 27΄ Λαΐφης, 50΄ Ρόσα, 83΄ Μαϊόλι)

Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση 2-0

(47΄, 87΄ Αντερέγκεν)

Απόλλων - Ένωση 3-0

Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC 0-2

(56΄ Σούνιτς, 89΄ Μπρούνο)

Δευτέρα 22/09

19:00 Ομόνοια - ΑΕΛ 5-0 

(21΄Κουλιμπαλί, 50'Σεμέδο, 75΄Ανδρέου, 77΄Κούσουλος, 83΄Νεοφύτου) 

19:00 ΑΕΚ - Άρης 3-2 

(13΄ πεν. Μιλίτσεβιτς, 26΄ Ιβάνοβιτς, 90΄ Λέδες / 8΄ ΜακΚόσλαντ, 81΄ Μοντνόρ)

**Η Πάφος έχει παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει με την ΕΝΠ την Τετάρτη 24/9 στο «Στέλιος Κυριακίδης».

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

19:00 Άρης - Εθνικός Άχνας

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος FC - Ολυμπιακός

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΚ Λάρνακας

19:00 ΑΕΛ – Ακρίτας

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Ένωση - Ομόνοια Αραδίππου

20:00 ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

20:00 Ανόρθωση - Ομόνοια

 

 

