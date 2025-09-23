«Να τον σταυρώσουμε γιατί έκανε ένα λάθος; - Πάει Γερμανία ο Κακόριν»

Oι δηλώσεις στον ΣΠΟΡ FM από τον εκπρόσωπο Τύπου του Άρη, Κώστα Παπαδόπουλο, μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

Τα κυριότερα σημεία:

Για την αναμέτρηση και την ήττα: «Ήταν ένα παιχνίδι που είχε έντονες εναλλαγές συναισθημάτων. Αν και ξεκινήσαμε καλά με γκολ βρεθήκαμε γρήγορα πίσω στο σκορ και κυνηγούσαμε. Ήρθε στη συνέχεια η αποβολή του παίχτη της ΑΕΚ, πιέσαμε βρήκαμε την ισοφάριση κι εκεί που θα κυνηγούσαμε το τρίτο τέρμα ήρθε το γκολ της ΑΕΚ και χάσαμε. Ήταν μια μέτρια εμφάνιση, όμως ήδη γυρίσαμε σελίδα, βλέπουμε τι κάναμε λάθος και πάμε για το παιχνίδι της Παρασκευής».

Για το γεγονός πως αρκετοί θεωρούν πως επιθετικά η ομάδα θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα: «Σε γενικές γραμμές θεωρώ πως τα 8 τέρματα που πετύχαμε σε 4 αγώνες, δεν είναι χαμηλός αριθμός, όμως θα μπορούσαμε και καλύτερα. Για χθες είπα πως ήταν μια μέτρια εμφάνιση και δεν πρόκειται να σταθώ στην επιθετική ή την αμυντική γραμμή. Κερδίζεις σαν ομάδα και χάνεις σαν ομάδα».

Για το γεγονός πως έφυγαν πολλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές: «Έχουμε κάνει περισσότερες μεταγραφές από κάθε άλλη χρονιά. Ασφαλώς έχουν φύγει ποδοσφαιριστές, όμως όταν έχεις νεαρούς που έρχονται προτάσεις δεν μπορείς να τους κόψεις το μέλλον. Τώρα για αυτούς που ήρθαν πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν παίκτη από 2-3 παιχνίδια. Εμείς δεν βλέπουμε μόνο τη στιγμή γιατί το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος».

Για το γεγονός πως τρίτο τέρμα ήρθε με λάθος από τον Βάνα Άλβες: «Τι να σταυρώσουμε τον Βανά γιατί έκανε ένα λάθος; Αλίμονο. Είναι τέτοια η θέση που αν γίνει ένα λάθος θα στοιχήσει, αλλά δεν μπορείς να λες γι’ αυτόν. Στο παρελθόν μας έχει σώσει πολλές φορές και δεν καθορίζεται η ομάδα μόνο από έναν παίκτη».

Για τον Μαγιαμπέλα: «Βγήκε εκτός περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Φοβήθηκε μήπως υπάρξει κάποιο θέμα υποτροπής. Με βάση τα ψεσινά δεδομένα θεωρώ πως θα είναι διαθέσιμος για την Παρασκευής».

Για τα αγωνιστικά και τον Κακόριν: «Ο Κακόριν θα πάει σε ένα ιατρικό κέντρο στην Γερμανία για να δούμε ποιος είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για αποκατάσταση».