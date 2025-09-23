Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε LaLiga και EFL Cup

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν απόψε την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα με δυνατές αναμετρήσεις σε Ισπανία και Αγγλία, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις που ανεβάζουν την ένταση και το ενδιαφέρον.

Στη LaLiga, η 6η αγωνιστική περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα σημαντικούς αγώνες. Στις 22:30 η Λεβάντε φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια μάχη όπου η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται από την Stoiximan στα 8.00, η ισοπαλία στα 5.30 και το «διπλό» της «βασίλισσας» στο 1.36. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει το σενάριο η Ρεάλ να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα, το οποίο αποτιμάται στα 2.95.

Την ίδια ώρα, η Σεβίλλη αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ σε μια αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον. Η επικράτηση της Σεβίλλης προσφέρεται από την Stoiximan στα 3.32, η ισοπαλία στα 3.52 και η νίκη της Βιγιαρεάλ στα 2.41. Ανάμεσα στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ιδιαίτερη αξία παρουσιάζει η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε συνδυασμό με το να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ συνολικά, η οποία βρίσκεται στα 3.75.

Στην Αγγλία, το EFL Cup συνεχίζεται με τον 3ο γύρο και το ενδιαφέρον στρέφεται στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον που αρχίζει στις 22:00. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των «κόκκινων» στο 1.18, την ισοπαλία στα 7.20 και το διπλό της Σαουθάμπτον στα 17.00. Η πιθανότητα να κριθεί η πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι τιμάται στα 11.00 για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ξεχωρίζει το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Ισάκ στο πρώτο ημίχρονο, με απόδοση 3.25.

Με τις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Stoiximan, οι κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις γίνονται ακόμη πιο συναρπαστικές, προσφέροντας Ανταγωνιστικές Αποδόσεις και εμπειρίες στους παίκτες του στοιχήματος.

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

