Ντεμπελέ: «Ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε»

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και κατέκτησε το βραβείο της Χρυσής Μπάλας, μετά από μια εκπληκτική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία πανηγύρισε τα πάντα.

Ο Γάλλος άσος με ανάρτηση στα social media του εξέφρασε τη χαρά και την υπερηφάνεια του και τόνισε πως ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

«Πολλή χαρά, υπερηφάνεια και συγκίνηση. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστώ όλους όσους με στήριζαν πάντα σε όλο αυτό το ταξίδι».