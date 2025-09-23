ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Φωνάζει» και κρατά την προσπάθεια η Ένωση

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Πυρ και μανία είναι στην Ένωση από την αντιμετώπιση της διαιτησίας κόντρα στον Απόλλωνα, από τον οποίον ηττήθηκε με 3-0. Οι φωνές είναι έντονες και αυξάνονται, με τη διοίκηση να απαιτεί την παραδειγματική τιμωρία του ρεφ Χρυσοβαλάντη Θεουλή και του βαρίστα Δημήτρη Σολωμού. Μάλιστα προχώρησε σε καταγγελία των δύο στα αρμόδια όργανα. Παράλληλα ζητούν την άμεση κάθοδο ξένων διαιτητών. 

Η Ένωση κοίταξε στα μάτια τον Απόλλωνα και, παρά τη νέα ήττα, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, αν και το σκορ ήταν βαρύ. Ο Νταμίρ Κάναντι δεν έχει παράπονα από τους παίκτες του, ενώ έχει και αυτός παράπονα από τη διαιτησία και τα εξέφρασε και στη συνέντευξη Τύπου. Ο Αυστριακός τεχνικός είχε σημαντικές απουσίες αλλά δεν το χρησιμοποίησε για να δικαιολογήσει τη νέα ήττα. Συγκεκριμένα απουσίαζαν οι τραυματίες Ρισβάνης, Μουσελιάνι και Μαρσέλ Κάναντι, οι οποίοι θα απουσιάσουν ξανά στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την Πάφος FC, στον εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής.

Πάει Πάφο

Αύριο η Ένωση θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πάφο για το εξ’ αναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Ο Νταμίρ Κάναντι θα ολοκληρώσει σήμερα την προετοιμασία της ομάδας. Η αποστολή θα μεταβεί από σήμερα στην Πάφο. Εκτός πλάνων του Αυστριακού τεχνικού είναι ο Σπύρος Ρισβάνης ενώ αποτελούν ερωτηματικό οι Μαρσέλ Κάναντι και Ζουράμπ Μουσελιάνι.

Διαβαστε ακομη