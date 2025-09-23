ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια βλέπει ΑΕΛ στο ΓΣΠ και αφηνιάζει, η ΑΕΛ πάει στην πρωτεύουσα και χάνεται...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ομόνοια βλέπει ΑΕΛ στο ΓΣΠ και αφηνιάζει, η ΑΕΛ πάει στην πρωτεύουσα και χάνεται...

Το «ασύλληπτο» 11 στα 11 της Ομόνοιας επί της ΑΕΛ

21/04/2018. Η ΑΕΛ πέρασε με διπλό στο ΓΣΠ επί της Ομόνοιας με 1-2. Ήταν και το τελευταίο αφού εδώ και εφτά χρόνια, μόνο πράσινα χαμόγελα υπάρχουν, κάθε φορά που οι δύο ομάδες κοντράρονται στο γήπεδο της Λευκωσίας.

Έκτοτε ακολούθησαν 11 παιχνίδια πρωταθλήματος με την Ομόνοια να κατακτά 11 νίκες και μετά το εκπληκτικό 5-0 της Δευτέρας, ο συντελεστής τερμάτων είναι στο 27-6.

Να σημειωθεί πως σε αυτό το διάστημα η Ομόνοια μετρά και δύο νίκες στο κύπελλο (η μία στον τελικό του 2023) ενώ ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο (0-0), το οποίο όμως χάρισε την πρόκριση στους πράσινους.

Κρίστοφερ

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΑΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου

ΑΡΗΣ

|

Category image

Άλλο ένα κακό σερί ενώπιόν του!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόλλησαν στο μηδέν

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα κι αποκλεισμοί στις αποφάσεις από τον Αθλητικό Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόστιμο και χαμένο παιχνίδι η Ομόνοια, αποκλεισμό στον Κέρτις Τζούνιορ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ακόμη ψάχνουμε τον ρυθμό μας…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Η Ένωση δεν έχει σκοράρει, αλλά θα επιστρέψουμε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ της Πάφος FC (+1 ακυρωθέν) και το πέναλτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η Πάφος FC έπιασε ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Άρη – Ούτε γκολ, ούτε βαθμός για Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Καλοσκάμη πρωταγωνιστή η ΑΕΚ έκανε το «2 στα 2»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα με σβηστές μηχανές και… κορυφή για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε... άδεια μέχρι το διαζύγιο ο Τραμετσάνι - Ελευθερίου μέχρι τον επόμενο

ΑΕΛ

|

Category image

Έχασε τον πρώτο αγώνα, θέλει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς η Ανόρθωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πιέζουν για τον διάδοχο του Τραμετσάνι με δύσκολες υποθέσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Έβαλαν φαντασία... για να πάρουν φανέλα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη