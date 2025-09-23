Η Ομόνοια βλέπει ΑΕΛ στο ΓΣΠ και αφηνιάζει, η ΑΕΛ πάει στην πρωτεύουσα και χάνεται...

21/04/2018. Η ΑΕΛ πέρασε με διπλό στο ΓΣΠ επί της Ομόνοιας με 1-2. Ήταν και το τελευταίο αφού εδώ και εφτά χρόνια, μόνο πράσινα χαμόγελα υπάρχουν, κάθε φορά που οι δύο ομάδες κοντράρονται στο γήπεδο της Λευκωσίας.

Έκτοτε ακολούθησαν 11 παιχνίδια πρωταθλήματος με την Ομόνοια να κατακτά 11 νίκες και μετά το εκπληκτικό 5-0 της Δευτέρας, ο συντελεστής τερμάτων είναι στο 27-6.

Να σημειωθεί πως σε αυτό το διάστημα η Ομόνοια μετρά και δύο νίκες στο κύπελλο (η μία στον τελικό του 2023) ενώ ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο (0-0), το οποίο όμως χάρισε την πρόκριση στους πράσινους.

Κρίστοφερ