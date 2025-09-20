ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ακρίτας - ΑΠΟΕΛ 0-2

LIVE: Ακρίτας - ΑΠΟΕΛ 0-2

Με την ετικέτα του φαβορί πάνε στην Πάφο οι γαλαζοκίτρινοι.

Με στόχο το διπλό που θα τον κρατήσει στα άνω διαζώματα, ο AΠΟΕΛ εκστρατεύει στην Πάφο για να κοντραριστεί (19:00) με τον Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης». Το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία με δύο διπλά ως τώρα, έχει μαζέψει έξι βαθμούς και απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα θα επιδιώξει να τριτώσει το καλό.

Οι γηπεδούχοι από την άλλη, θα υπερβάλλουν εαυτόν ούτως ώστε να κάνουν την έκπληξη, γνωρίζοντας πως το έργο τους για αποκόμιση κέρδους είναι πολύ δύσκολο. Με τέσσερις βαθμούς σε τρία ματς, προσδοκούν στη δεύτερη νίκη στην έδρα τους, μετά από αυτή απέναντι στην Ένωση.

Η εξέλιξη του αγώνα:

33΄Ο Ακρίτας σκοράρει με τον Χατζηβασίλη όμως το γκολ ακυρώνεται για οφσάιντ στην αρχή της φάσης. 

27΄ΓΚΟΛ ο ΑΠΟΕΛ, 0-2 με κεφαλιά του Λαΐφη! Εκτέλεση κόρνερ του Σταφυλίδης, ο αρχηγός των «γαλαζοκιτρίνων» με ωραία κεφαλιά έκανε το 0-2. 

14΄ΓΚΟΛ ο ΑΠΟΕΛ, 0-1 με τον Κόρμπου! Ο Ρουμάνος με σουτ εντός περιοχής, νίκησε τον Περντρέου. 

9΄Ο ΑΠΟΕΛ φτάνει με σχετική ευκολία στη περιοχή του Περντρέου

2΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Κεφαλιά του Πιέρου, ο Περντρέου απέκρουσε. 

1΄Σέντρα

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Καμπλάν, Ρόμο, Ρέινολντς, Γκαρσία, Άντονι, Κάστρο, Ιωάννου, Τόμπιας, Χατζηβασίλης, Ζάμπελιν.

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Ρόσα, Κόρμπου, Μπρόρσον, Λαΐφης, Σωτηρίου

ΣΚΟΡΕΡ: -/14΄Κόρμπου, 27΄Λαΐφης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 36΄Ρέινολντς/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

