Ο Γκούεχι θέλει Ρεάλ Μαδρίτης μετά το «κάζο» με τη Λίβερπουλ

Μετά το «κάζο» με τη μεταγραφή του Μαρκ Γκούεχι στη Λίβερπουλ, ο Άγγλος στόπερ φαίνεται πως σκέφτεται να μετακομίσει στην Ισπανία.

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός είχε διατηρήσει επαγγελματική στάση, αγωνιζόμενος κανονικά στο σημαντικό διπλό της Κρίσταλ Πάλας με 0-3 στην Άστον Βίλα (31/8), παρά τη συμφωνία που είχε προφορικά με τους «reds».

Ωστόσο, στο φινάλε της Deadline Day, η πίεση του Όλιβερ Γκλάσνερ οδήγησε τη διοίκηση της Κρίσταλ Πάλας να κρατήσει τον παίκτη στην ομάδα, εκβιάζοντας πως αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα παραιτηθεί.

Σήμερα, σύμφωνα με τη Mirror, ο Γκουέχι έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους του ότι επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται να επηρεάζει και τις κινήσεις της «βασίλισσας» γύρω από τον Ιμπραΐμα Κονατέ, ο οποίος επίσης βρίσκεται στο στόχαστρο και έχει συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι πλέον η κατάσταση είναι στα... χέρια του Γκουέχι, καθώς από τον Ιανουάριο θα μπορεί να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την επόμενη ομάδα του.

Οι Μαδριλένοι φαίνονται έτοιμοι να ανοίξουν συζητήσεις για να «κλείσουν» τον Άγγλο στόπερ, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον σκηνικό που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

athletiko.gr