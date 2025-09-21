Πάνε χρόνια και καιρός να βάλει τέλος

Σε μία έδρα, πάντως, που όχι μόνο δεν κερδίζει, αλλά δεν παίρνει ούτε ισοπαλία σε αγώνα πρωταθλήματος. Οι τελευταίες δέκα επισκέψεις κατέγραψαν δέκα ήττες, με 22 γκολ κατά και μόλις έξι υπέρ.

Μία λοιπόν αρνητική παράδοση που ελπίζουν στην ΑΕΛ ότι θα μπει ένα τέλος και να πανηγυρίσουν ξανά τρίποντο μετά από 6,5 χρόνια, αφού η τελευταία καταγράφηκε στις 21/04/2018. Να σημειωθεί πως σε αυτό το διάστημα η ΑΕΛ έπαιξε με την Ομόνοια στο ΓΣΠ και τρεις φορές στο κύπελλο, χάνοντας δύο (μία στον τελικό) και είχε και μία ισοπαλία, που έφερε όμως αποκλεισμό.

Σίγουρα είναι μία μεγάλη πρόκληση για την ομάδα της Λεμεσού που θέλει να στείλει τα… μηνύματά της πως μπορεί για πολύ περισσότερα από αυτά που έδειξε στις τρεις στροφές του φετινού πρωταθλήματος.

Το αρνητικό είναι πως πάει να παίξει έναν καθοριστικό αγώνα με προβλήματα και μάλιστα στην αμυντική γραμμή, αφού οι Στεφάνοβιτς και Μπονγκτάν είναι τραυματίες και έτσι ο Τραμετσάνι καλείται να κάνει… πειράματα.