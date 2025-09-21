Το σκέφτηκε καλά η Πάφος

Πολύ καλές οι τιμές των πακέτων της Πάφος FC για τα 4 εντός έδρας παιχνίδια στο League Phase του Champions League. Το πιο φτηνό εισιτήριο κάνει 90 ευρώ, ενώ το πιο ακριβό 320. Υπάρχουν επίσης επιλογές με 120, 180 και 220 ευρώ. Το σκέφτηκαν πολύ καλά στην παφιακή ομάδα. Μιλάμε για παιχνίδια με Μπάγερν Μονάχου, Βιγιαρεάλ, Μονακό και Σλάβια. Η Πάφος έτσι κι αλλιώς μάζεψε πολλούς φιλάθλους που δεν την υποστηρίζουν κατ΄ανάγκη στα προηγούμενα ευρωπαϊκά ματς. Πόσω μάλλον τώρα που έρχονται στην Κύπρο ομάδες τέτοιου βελινεκούς. Είναι κι αυτό στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του κλαμπ.

