ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα του ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης»
Δείτε μέσα από το κανάλι της Cytavision τα στιγμιότυπα του αγώνα του ΑΠΟΕΛ με τον Ακρίτα
Οι «γαλαζοκίτρινοι» επικράτησαν με 4-0 στο «Στέλιος Κυριακίδης».
