Μεγαλοεπιχειρηματίας έταξε από ένα αυτοκίνητο στους παίκτες της Καϊράτ για νίκη επί της Ρεάλ

Ένα επιπλέον κίνητρο για να πάρουν το επόμενο παιχνίδι τους στη League Phase του Champions League έχουν οι παίκτες της Καϊράτ (αντίπαλος Ολυμπιακού). Η ομάδα του Καζακστάν είχε δύσκολη πρεμιέρα, καθώς ηττήθηκε με 4-1 από τη Σπόρτινγκ (με τον Ιωαννίδη να παίζει ως αλλαγή) στη Λισαβόνα.

Το επόμενο εμπόδιο είναι ακόμα πιο υψηλό, καθώς έχει ιστορικό ραντεβού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας. Ο γνωστός επιχειρηματίας, Τουρσενγκάλι Αλαγκούζοφ, έταξε από ένα αυτοκίνητο στους παίκτες της ομάδας του Ράφαελ Ουραζμπάχτιν.

«Ως πατριώτης της δημοκρατίας, παραμονές των γενεθλίων μου, αν η ομάδα νικήσει τη Ρεάλ, όσοι αγωνιστούν θα πάρουν δώρο ένα αυτοκίνητο. Το Αλμάτι είναι η πρωτεύουσα του κόσμου και η Καϊράτ η πρωταθλήτρια», τόνισε o ιδιοκτήτης της GALANZ Bottlers JSC (εταιρεία που φτιάχνει τσάι και διάφορα ποτά), ο οποίος πρόσφατα ο δώρισε διαμερίσματα σε 100 υπαλλήλους του.

Υπενθυμίζεται ότι η Καϊράτ θα υποδεχθεί στις 9/12 τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League.

sport-fm.gr