ΠΑΟΚ: Εκ νέου προβληματισμός...

Σε κακό... φεγγάρι βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Μετά τη βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Betsson, ήρθε η γκέλα (0-0) με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, με την οποία μπήκε τέλος στο τρομερό σερί απέναντι στους Αγρινιώτες. Αυτό δεν είναι όμως το βασικό ζήτημα, αλλά το γεγονός ότι έχασε δύο βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για την κορυφή.

Η απώλεια δύο βαθμών έφερε και την γκρίνια από πλευράς κόσμου, που αποδοκίμασε την αγαπημένη του ομάδα μετά το τελευταίο σφύριγμα. Παράλληλα, έχει προκύψει πρόβλημα και με τον Πέλκα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο 16ο λεπτό με τον Κωνσταντέλια να παίρνει τη θέση του και υπάρχουν φόβοι για θλάση στον δικέφαλο.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πλέον κάνει στροφή στην αναμέτρηση της Τετάρτης (24/9, 19:45) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

