ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Εκ νέου προβληματισμός...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΟΚ: Εκ νέου προβληματισμός...

Νέο αρνητικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ (που έφερε και γκρίνια από τον κόσμο), ο οποίος επικεντρώνεται στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, ενώ περιμένει τα μαντάτα για τον Πέλκα.

Σε κακό... φεγγάρι βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Μετά τη βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Betsson, ήρθε η γκέλα (0-0) με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, με την οποία μπήκε τέλος στο τρομερό σερί απέναντι στους Αγρινιώτες. Αυτό δεν είναι όμως το βασικό ζήτημα, αλλά το γεγονός ότι έχασε δύο βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για την κορυφή.

Η απώλεια δύο βαθμών έφερε και την γκρίνια από πλευράς κόσμου, που αποδοκίμασε την αγαπημένη του ομάδα μετά το τελευταίο σφύριγμα. Παράλληλα, έχει προκύψει πρόβλημα και με τον Πέλκα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο 16ο λεπτό με τον Κωνσταντέλια να παίρνει τη θέση του και υπάρχουν φόβοι για θλάση στον δικέφαλο.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πλέον κάνει στροφή στην αναμέτρηση της Τετάρτης (24/9, 19:45) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90΄ο Ολυμπιακός στην Λεωφόρο!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα φαβορί που δεν λάθεψαν και το επιδόρπιο με ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπανούλης και Μονακό κατέκτησαν το Super Cup Γαλλίας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΚ: «Κόκκινη κάρτα στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, δεν υπάρχει καθαρό πλάνο για χέρι του Πινέδα»

Ελλάδα

|

Category image

Σατσιάς: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Αυγουστή: «Δίκαιη και πεντακάθαρη νίκη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καρσέδο: «Ο Μπρούνο ήθελε να επανορθώσει μετά την αποβολή με τον Ολυμπιακό»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κάναντι: «Είχαμε πέναλτι, στο πρώτο γκολ του Απόλλωνα υπάρχει φάουλ»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Απόλλωνα στην ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό της Πάφου στο «ΠΑΠ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αιχμές Στρατή αμέσως μετά τον Απόλλωνα - «Έχασε το κυπριακό ποδόσφαιρο...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γλίτωσε την ήττα αλλά έμεινε ξανά χωρίς νίκη η Ομόνοια 29ης Μαΐου!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κβίντα και Καστέλ ξεκλείδωσαν το πρώτο εντός!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βρήκε την ουσία στην επανάληψη η Πάφος FC και απέδρασε από το «Παπ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Αποστολή με πολλές απουσίες!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη