Γκαρσία: «Είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στη Κύπρο και πρέπει να το ξέρουν όλοι»

«Ακολουθήσαμε το πλάνο, ξέραμε τον αντίπαλο. Παίξαμε πολύ καλά. Είμαι χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς και ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε εδώ».

Για την ομοιογένεια και πότε θα δούμε το ΑΠΟΕΛ όπως το θέλει: «Κάθε ματς είναι διαφορετικό, όταν λέμε παίξαμε καλά τι σημαίνει. Εξαρτάται από τον αντίπαλο, μπορεί να πρέπει να παίξεις διαφορετικά. Πρέπει να προσαρμόζεσαι ανάλογα με το πως παίζει ο αντίπαλος. Έτσι παίζεις καλά, για εμένα σε ένα παιχνίδι. Άλλοι λένε ότι θέλουν, δεν με νοιάζει, έχω την άποψη μου. Έχουμε παίκτες με ποιότητα και βάθος. Είμαστε λίγο κοντοί στην άμυνα, είναι μία άποψη για εμένα όλα είναι δουλειά. Είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο και πρέπει να το ξέρουν όλοι».

Για τις μεταγραφές: «Ο προπονητής μπορεί να φύγει, πλάκα κάνω. Όλα είναι ανοιχτά, εάν έρθει κάποιος καλύτερος από αυτούς που έχουμε θα τον αγκαλιάσουμε. Εάν όχι είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που έχουμε».

Για τον Ντράζιτς: «Θα το δούμε, ήμουν ποδοσφαιριστής και πάντα θέλουμε το καλύτερο γι’ αυτούς. Εάν κάποιος θέλει να φύγει θα φύγει, εάν όχι και θέλει να είναι εδώ τότε θα είναι. Όποιοι δουλεύουν θα επιβραβεύονται, τους αγαπάω τους παίκτες. Το ΑΠΟΕΛ είναι πιο μεγάλο από όλους. Θα είμαστε οικογένεια για το καλύτερο για την ομάδα».