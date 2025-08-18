Αυτή είναι η εντός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ - Όλες οι λεπτομέρειες της στολής

Tην νέα του αγωνιστική φανέλα που θα φορέσει στα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν 2025/26 αποκάλυψε ο ΑΠΟΕΛ, αναφέροντας όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την εμφάνιση.

Η ανακοίνωση:

Ο ΑΠΟΕΛ και η Macron, παρουσιάζουν, τη νέα εντός έδρας αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας μας, για την αγωνιστική περίοδο 2025/26. Μια εντυπωσιακή και ιδιαίτερη εμφάνιση που θα δώσει ένα ξεχωριστό στίγμα, στη διαχρονική παρουσία των αγωνιστικών μας εμφανίσεων.

Η εντός έδρας αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας μας, ταυτίζεται και με μια ιδιαίτερη αγωνιστική εμφάνιση που σχεδιάστηκε σε συνεργασία της Macron, τον ΑΠΟΕΛ και τον Αστέρα Τρίπολης για να σημαδέψει, μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στην ιστορία του Έθνους μας. Τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ήταν μια εμφάνιση που αγαπήθηκε και γέμισε με περηφάνια τον κάθε κάτοχό της. Ευελπιστούμε ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα αγωνιστική εμφάνιση 2025/26 που έρχεται να προσθέσει νέα μοντέρνα στοιχεία από τις τελευταίες τάσεις και δυνατότητες που προσφέρει με μοναδικό τρόπο, η εταιρεία Macron.

* Η εντός έδρας αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας μας είναι διαθέσιμη στο Orange Shop. Στο orangeshop.com.cy θα είναι διαθέσιμη από αύριο.

Περιγραφή αγωνιστικής εμφάνισης 2025/26

Ο ΑΠΟΕΛ, η πιο επιτυχημένη κυπριακή ομάδα όλων των εποχών με 29 πρωταθλήματα, 21 κύπελλα και 15 super cups, παρουσιάζει τη νέα εντός έδρας εμφάνιση για τη σεζόν 2025/26, που κατασκευάστηκε από τη Macron, το συνεργάτη αθλητικής ένδυσης του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2019.

Μια φανέλα που, ενώ παραμένει πιστή στην παράδοση με τον κλασικό συνδυασμό του κίτρινου και του μπλε, εμπλουτίζεται με γραφικά και σχεδιασμό που για άλλη μια φορά επιβεβαιώνουν την προσεκτική έρευνα και τη δημιουργικότητα του Macron Style Centre. Όπως για όλους τους συνεργάτες της, η νέα εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από Eco Fabric, ένα 100% πολυεστερικό υλικό που προέρχεται από ανακυκλωμένο πλαστικό. Ένα ισχυρό μήνυμα βιωσιμότητας και σεβασμού προς το περιβάλλον.

Η νέα εντός έδρας φανέλα του ΑΠΟΕΛ 2025/26 διαθέτει πλεκτό γιακά πόλο σε σκούρο μπλε (navy) με τρεις λεπτές ρίγες σε λευκό, κίτρινο και βασιλικό μπλε (royal blue) στις άκρες. Ένας συνδυασμός χρωμάτων που συναντάται και στα μανίκια. Η φανέλα είναι κυρίως κίτρινη και ξεχωρίζει στο μπροστινό μέρος χάρη σε έναν μεγάλο σταυρό σε διάφορες αποχρώσεις του μπλε (βασιλικό στο κέντρο, που σταδιακά σκουραίνει σε σκούρο μπλε προς τις άκρες). Ολόκληρη η φανέλα διαθέτει επίσης ανάγλυφο μοτίβο, εμπνευσμένο από το χώρο της μόδας, στο οποίο το ακρωνύμιο «AFC» επαναλαμβάνεται σχηματίζοντας ρόμβους. Στο στήθος, και τα δύο σε σιλικόνη, εμφανίζεται στα δεξιά ο μπλε Macron Hero και στα αριστερά το σήμα του ΑΠΟΕΛ.

Στο εσωτερικό του γιακά υπάρχουν τα χρώματα και το έμβλημα του συλλόγου, η επιγραφή «ΑΠΟΕΛ ΕΛΛΗΝΩΝ», το λογότυπο της Macron και η φράση Designed in Bologna, που πιστοποιεί ότι κάθε ένδυμα σχεδιάζεται και αναπτύσσεται στο Macron Campus. Στο κάτω μπροστινό μέρος υπάρχει ταινία σιλικόνης με κίτρινο φόντο, στην οποία αναγράφεται φράση από σύνθημα των φιλάθλων της κυπριακής ομάδας: «Για τα αδέλφια όλα που κοιτάνε τώρα από τον ουρανό». Στο εξωτερικό μέρος του πίσω γιακά, η λέξη "APOEL FC" είναι κεντημένη με μπλε χρώμα.

Η εντός έδρας εμφάνιση ολοκληρώνεται με σορτς σε βασιλικό μπλε με πλαϊνές λωρίδες και τελειώματα πίσω στα μπατζάκια σε λευκό, κίτρινο και μπλε, ενώ οι κίτρινες κάλτσες έχουν στο επάνω μέρος μια ακολουθία οριζόντιων ριγών σε navy, λευκό, κίτρινο, royal blue και πάλι navy. Η φανέλα έχει εφαρμογή Slim Fit, και το κύριο ύφασμα που χρησιμοποιείται είναι το Eco Softlock, ένα τεχνικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για αγωνιστικές εμφανίσεις – ελαφρύ, μαλακό και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σκισίματα. Επιπλέον, το πίσω πάνελ από Eco Micromesh και τα ένθετα Eco Mesh εξασφαλίζουν μέγιστη ελαφρότητα και διαπνοή.