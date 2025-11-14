ΑΠΟΕΛ: Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για το παιχνίδι με την ΑΕΛ

Το ΑΠΟΕΛ ενημερώνει τον κόσμο του για τη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αγώνας: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ (Α' Φάση-11η Αγ/κή), Κυριακή 23/11/2025 | 19:00, ΓΣΠ

O αγώνας συμπεριλαμβάνεται στα Εισιτήρια Διαρκείας 2025-26

Υπενθυμίζουμε ότι:

1) από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

2) η "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ή μεμονωμένο εισιτήριο για εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της ομάδας μας.

Κόστος "Κάρτας Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" (ετήσιο κόστος):

Ενήλικες: €20

Νεαροί άνω των 14 και κάτω των 20 ετών: €10

Παιδιά κάτω των 14 ετών: Δωρεάν»

ΚΑΝΟΝΙΚΟ: εκδίδεται για άτομα άνω των 20 ετών.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ: εκδίδεται για άτομα άνω των 14 και κάτω των 20 ετών.

ΠΑΙΔΙΚΟ: εκδίδεται για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. (Περιορισμένος αριθμός παιδικών εισιτηρίων)

* Εισιτήρια στα VIP εκδίδονται μόνο για μέλη του ΓΣΠ

Οι φίλαθλοι μας μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο του αγώνα με τους εξής τρόπους:

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ: Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, 15:00

ΜΕΧΡΙ: Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025, 19:00

Επιπρόσθετες χρεώσεις για κάθε εισιτήριο:

• €1 για έξοδα επεξεργασίας

• €1 εισφορά για ενίσχυση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ

2. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Orange Shop - Σταυρού

ΑΠΟ: Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, 15:00

ΜΕΧΡΙ: Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025, 19:00

Ωράριο τμήματος εισιτηρίων:

Δευτέρα-Σάββατο 09:30-19:00

Κυριακή: Τμήμα εισιτηρίων ΚΛΕΙΣΤΟ

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου

3. ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΓΣΠ (Δυτικά Ταμεία)

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025, 17:30

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου.

APOEL FC Loyalty Membership Scheme

Οι συμμετέχονες στο APOEL FC Loyalty Scheme θα επιβραβευθούν με 26 βαθμούς.

Εφαρμογή APOEL FC Wallet

Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.

Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Θυμίζουμε ότι από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Απαραίτητη η επίδειξη κάρτας φιλάθλου και εισιτηρίου αγώνα για ταυτοποίηση κατά την είσοδο στο γήπεδο

- Οι εισόδοι θα ανοίξουν στις 17:30 και καλούνται οι φίλαθλοι όπως προσέλθουν στο Στάδιο έγκαιρα προς αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων

- Η είσοδος Δ6 θα είναι κλειστή. Για είσοδο στο Άνω Διάζωμα της Δυτικής καρκίδας θα είναι ανοικτή η είσοδος Δ1

- Το εισιτήριο αγώνα σε οποιανδήποτε έντυπη μορφή, θα γίνεται αποδεκτό μόνο αν παρουσιάζεται στην είσοδο, χωρίς οποιαδήποτε φθορά. Εισιτήριο με αποκομμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία και την παρουσίαση μόνο του barcode, δε θα γίνεται αποδεκτό. Το συγκεκριμένο εισιτήριο θα ακυρώνεται άμεσα και στον κάτοχο του θα απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο.

- Προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο με εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για είσοδο στον ίδιο αγώνα είναι παράνομη και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβει μέτρα εναντίον των παρανομούντων. Στις δε περιπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα να τα ακυρώσει

- Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων εντός του Σταδίου

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 77771926, Επιλογή 1 (tickets@apoelfc.com.cy).

Κρατήσεις ΑμεΑ τηλεφωνικώς στο 77771926, Επιλογή 3.